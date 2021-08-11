NASA「模擬火星長期居住」招募　Tesla、Amazon與維珍太空之爭？

最近美國太空總署NASA展示出對火星的熱愛，先是上月尾公開火星內部結構資料，引起太空迷的高度關注，今個月再宣布展開「模擬火星長期居住」的志願者招募，表明對火星移居的決心，不難讓人聯想與SpaceX的合作計劃。今年各大富豪都對自己的太空計劃，發表了成績單，不過最後又會由誰稱霸外太空？

（圖片來源：NASA）

在網上一直流傳「人類是火星人後代」的說法，亦有科學家從南極發現火星岩石ALH84001，發現含有微生物，推論出「宇宙胚種論」，地球的生命「種子」，可能是由火星隨隕石或火山噴發來到地球，因為鉬元素的氧化物是進化成為生物的關鍵催化劑，但30億年前，地球上幾乎沒有氧氣，而地球的近鄰火星上卻有。先不論此說法的可能性，但NASA的確有意將人類移居到火星，發佈的「模擬火星長期居住」的志願者招募，會於美國休士頓進行，以「不吸煙、30 至 55 歲、精通英語的美國公民或永久住民」優先，另外副加不少條件，如持有認可大學學位、軍官培訓經歷與相關工作經驗等不同要求。入選者會在ICON 3D 打印而成的 1,700 平方英尺「Mars Dune Alpha」模擬空間內生活，而報名時間至9月17日，預計在2022年秋季正式啟動，相信有關研究會為移居火星提供不少參考數據。同時這個項目也算是SpaceX與NASA合作後，首個向大眾公開參與的計劃。

Tesla創辦人之一的Elon Musk於2002年創辦 SpaceX，以「移民火星」為目標。（圖片來源：getty）

今年三大企業家為上太空之爭，可謂演得愈來愈激烈。由Tesla創辦人之一的Elon Musk，於2002年創辦 SpaceX，以「移民火星」為目標。經過十多年的發展，在地球軌道部署數百枚衛星，又成功發射一部Tesla Roadster前往火星，並預計會在火星衛星軌道運行，並且在今年4月16日得到NASA支持，由SpaceX來打造來回登陸月球的太空船，隨後引起Blue Origin的抗議。

Blue Origin是由網購界巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos所成立，據說為今次太空之旅賣出不少股票。（圖片來源：getty）

Blue Origin是由網購界巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos所成立，Jeff Bezos與Elon Musk兩位，一直在公開或是網上互相嘲諷。在太空上的成就，無疑Blue Origin可謂一直落後，得知SpaceX得到NASA的支持自然激起鬥心，宣布今年7月20日會親身上船闖太空，誰不知又被Virgin Galactic搶先一步。

維珍銀河（Virgin Galactic）的Richard Branson，表示品牌名字中銀河，就已經有著他對太空的熱愛。（圖片來源：getty）

維珍銀河（Virgin Galactic）的主理人Richard Branson，一直對太空充滿興趣，居然在知道Blue Origin會在7月20日上太空的消息後，立即宣布要搶先在7月11日進行試飛，完全奪走大眾目光焦點！

Elon Musk在外太空之旅暫時領先（圖片來源：getty）

最後自然是各界對Jeff Bezos與Richard Branson的成果對比，Richard Branson的火箭飛更久，但Jeff Bezos飛更高；Richard Branson的透明窗更多，但Jeff Bezos的的透明窗更大。不過Elon Musk直接回應一句：「抵達太空和抵達地球軌道，差別很大。」因為兩位對家也只是剛過地球到太空的最低標準，而且在「太空」時間也不過20分鐘，而Elon Musk的SpaceX早已將人送上太空站。不過今年算是太空角力的第一年，要知道誰勝誰負還需一段時間，始終科技發展早已遠超正常人的猜測，而且太空商業以「億億聲」計算，還有不少企業家對此充滿興趣。