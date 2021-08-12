丹麥國家公園興建DNA結構高塔　獨特外型並可遠眺環迴四公里景色

正所謂人望高處，自古以來人類對於高塔都有一種著迷，神話中古代人類為了通天而團結起來建造了巴別塔，以致上帝要將人類的語言打亂並將人類分散到世界各地。最近在丹麥亦有一座雙螺旋結構的高塔建造，究竟有甚麼用途？

圖片來源：BIG

名為Marsk Tower的高塔由著名建築工作室Bjarke Ingels Group / BIG設計，位於丹麥西南部的瓦登海國家公園（Wadden Sea National Park），建造的目的是為了吸引遊客到該地區，雙螺旋結構的觀景塔有25米高，上到塔頂之後可以坐享全公園的景觀。

圖片來源：BIG

Marsk Tower的建築結構猶如DNA，共有146級，而設計的概念除了作為觀察塔使用，亦希望做到一種雕塑的感覺。高塔愈上愈闊，塔頂是有著12米寬的觀景平台，上到頂達到海拔36米的高度，雖然未算是摩天高樓的級數，但已經足夠在平坦的沼澤地和國家公園的景觀中提供一個獨特的視角，可以遠眺到4公里外的景色。

圖片來源：BIG

+ 7

瓦登海跨越丹麥、德國及荷蘭，由於擁有豐富的生物多樣性資源被聯合國教科文組織列入世界遺產，於國家公園這部分亦有著世界上僅存的大型潮間帶生態系統之一，有了Marsk Tower之後更方便遊人觀察這裡的生態與壯麗景色，並且作為地標為遊人帶來難忘的體驗。

圖片來源：BIG