最幸福國家｜全球最人道的挪威監獄生活　享用眾多設施猶如度假

聯合國每年都會發佈《世界幸福指數報告》，當中頭十位大多都是來自北歐國家，一直列入十甲位置內就有挪威，多年來更曾數次登上首位。來到《2021世界幸福指數報告》，挪威再次排名第一，不枉多年來一直被譽為世界上最幸福的國家，不單只人均GDP高，而且社會福利完善，對在職人士的保障、對失業人士的補助等等，都成功創造一個正面的社會環境，更讓市民擁有互助精神，繼而形成一個可依賴的群體，當地衝突也相對較少。不過在眾多福利與基礎設施當中，連監獄也是全球最「奢華」，可以媲美度假生活。

《2021世界幸福指數報告》中挪威再次排名第一，2020年挪威在COVID-19危機中表現相對較好，人們在首都Oslo歌劇院外放鬆。（圖片來源：getty）

監獄的作用是囚禁犯人，在過往大多都是用「報復性」地看待罪犯，意指用較為惡劣的設備與態度對待，不單讓囚犯失去個人自由的權利，很多囚犯在監獄甚至會承受非一般的懲罰，變成施加痛苦於受刑人的場所。從心理角度來看，監獄大多都會讓囚犯過得舒服，一來讓囚犯了解所犯的錯及其嚴重性；二來好讓犯人對罪惡產生恐懼；三來是培養產生遵紀守法或維護服從統治階級的思想。不過挪威經過多方面的研究之後，開闢出全新對待囚犯的思維，以數字證明這樣反而改善重犯機率。

貝斯托監獄（Bastoy Prison）位於距離首都奧斯陸（Oslo）搭船約需1小時的島上。（圖片來源：wikipedia）

在挪威境內有其中一間「全球最奢華」的監獄，就是貝斯托監獄（Bastoy Prison）。挪威被稱為「萬島之國」，沿海島嶼很多，而貝斯托監獄正是其中一座小島之上，距離首都奧斯陸（Oslo）搭船約需1小時，而貝斯托監獄不單沒有致命電網圍繞，更是沒有圍牆包圍，罪犯可以享用島上各種設施，包括圖書館、商店、教堂、學校與社福中心等等。受刑人有著舒適的房間，不用穿著囚服，在其休息時間可以去健身房、騎馬、滑雪、釣魚與打牌，甚至可在海邊進行日光浴。罪犯們一樣需要勞動，在島上種植蔬菜、養殖家禽與打撈海鮮等等，在上述的勞力活動中，罪犯可以使用斧頭、鐵鎚和鏈鋸等工具（在絕大多監獄也被視為違禁品），讓罪犯能夠在島上自給自足，能陶冶性情之餘，來往島上唯一聯繫的船隻，竟然也是交由受刑人負責駕駛。另外獄警與罪犯有著良好的關係，獄警是沒有荷槍，在大多時間會與罪犯一起進行活動，而且在晚上監獄只有5名獄警，亦是全球警力最低的監獄。

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挪威近十年來的犯罪率，為是全世界前三低的國家。當然有理由相信是因為其全球領先性的社會福利政策所致，而且是沒有死刑與無期徒刑，最長刑期為21年，不過若被判為對社會造成危險，會跟據在監獄的表現來延長刑期，亦即使說有機會無限延長刑期。會有以上政策，是因為挪威懲戒署認為，懲戒目的在於讓罪犯了解自身罪行，「剝奪自由」是對犯人的唯一處罰，在監獄內犯人依然擁有人權與基本公民權利，所以能夠進行投票，而且生活條件不得低於社會安全所需。同時要讓犯人在出獄後，能夠盡快適應外界生活。縱使挪威的囚犯生活相當人道，但前提是光是做挪威的市民其實已經夠幸福。