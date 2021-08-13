未來城市空中交通有望實現？　電力推動噴射機卻以汽車為設計藍本

是飛機還是車？剛看到這幅圖時可能大家都會有這個疑問，在推進飛行這一點而言絕對是飛機，或者更像是直升機，但在設計師的角度來看卻是以汽車為藍圖。

圖片來源：Urban eVTOL

在一些以未來或科幻為背景的創作當中，飛行器在城市之間穿梭是常見的情節，尤其是現今發達一點的城市都面臨著路面交通擠塞的問題，空中交通的發展或者就是未來大勢。是次這輛「LEO Coupe」是由Carlos Salaff所創立的公司Urban eVTOL推出的新品，他本來就是一位汽車設計師，而Urban eVTOL的另一位創辦人Pete Bitar則負責開發電動推進系統，他曾在Electric Jet Aircraft開發出獨特的背負式電動噴射裝置，於LEO Coupe之上裝上五組電動噴射渦輪機，四組負責提供升力，一組負責向前推進。

圖片來源：Urban eVTOL

LEO Coupe在試飛階段表現良好，預計最高時速為250英里，飛行時間長達1小時。Carlos Salaff指出他們以打造一輛操作簡單、安全使用的汽車為目的，而非飛機，因此操作上特別適合汽車駕駛者。安全性方面，在設計上的重點在於沒有外露的螺旋槳葉片，這樣就可以打造更緊湊的交通網絡，而不怕造成人身及物件的損害，而且尺寸僅為20英尺x10英尺，這個大小適合容納在任何的車庫或車位之內，

LEO Coupe會先應用於消防、救援以及探索等用途（圖片來源：Urban eVTOL）

LEO Coupe設計時尚，可以容納三個人，雖然用來取代汽車是一個理想的選擇，不過相信會先應用於消防、救援以及探索等用途，或者能夠更易取得相關認證，而且大眾亦能受惠。另外大家比較關心的會是價錢，暫定是300,000美元，相等於一部跑車的價錢，亦便宜過絕大部分的飛機，不過要得到美國聯邦航空總署的認證要等到2023年，目標在2026年能夠全面上市。