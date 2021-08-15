東京近郊隱秘村莊豪華露營設施　舒適原始體驗還有私家花園按摩池

疫症逐漸受控，大家最期待的是世界回復如初，人們回復健康，接著就是可以重拾旅遊的熱情。如果現在馬上就可以出遊，不知道大家的排行榜上首位是哪個地方？相信日本都會是三甲之內吧！早前介紹過，在日本山梨縣開放了一個豪華露營設施「THE FOREST」，可以體驗豪華的山系生活與活動。但原來在東京亦有豪華露營設施。

圖片來源：KEIKOKU GLAMPING TENT

「KEIKOKU GLAMPING TENT」是一家只有兩棟建築的豪華露營設施，位於東京多摩區的檜原村，離市中心以西約50公里，乘車需要2小時才能到達，這個不遠又不近的距離，正好足以令大家體驗到原野生活。而且檜原村位置隱密，是東京都除了島嶼部分以外唯一的村落，總人口只有2,116人。「KEIKOKU GLAMPING TENT」於2019年8月開業，有著堪比酒店的豪華設施。

圖片來源：KEIKOKU GLAMPING TENT

豪華露營Glamping是由「Glamorous」和「Camping」組成，露營的進化版，起源於很久以前歐洲有錢人習慣進入森林打獵並住上一兩晚，從而衍生出豪華露營這項活動。「KEIKOKU GLAMPING TENT」有著令人聯想到熱帶度假勝地的藤製家具，女孩夢寐以求的開篷的特大號床，帳篷內具備了廁所、淋浴和冷氣，親親大自然同時又可享便利而舒適的作息環境。

圖片來源：KEIKOKU GLAMPING TENT

然而最吸引人的，相信會是私家花園備有的燒烤區和按摩浴缸。兩個豪華帳篷都是完全獨立的私人空間，可以悠閒地度過自己的時光。就設於清澈的溪流正下方，被群山環繞的景象讓人可以用五官感受大自然，傾聽著帳篷旁邊流淌的河流的聲音，或躺在床上聆聽鳥鳴和昆蟲的聲音，是住在戶外的真正樂趣。

圖片來源：KEIKOKU GLAMPING TENT

除了享用露營設備之外，遊人亦可參與各種活動如捕撈三文魚、杜松子魚和山目鱒魚，騎馬體驗、漂流體驗、瀑布冥想、坐禪體驗等等。如果喜歡自行探索地區的話，周邊亦有多個壯麗的瀑布、神社、岩洞、大佛可以漫步探索。相信即使是日本人本身也未必到過這地方，是難得一見的村莊體驗海外度假勝地。