最幸福國家｜ 所有國家也可仿效挪威的監獄？是酒店還是監獄？

早前介紹過在2021年被聯合國評定為全球最幸福的國家──挪威，不單只人均GDP高，社會福利也相當完善，意想不到是其監獄也是全球最「奢華」，其中在貝斯托監獄（Bastoy Prison），受刑人就過著猶如度假般的生活。今回介紹另一間被當地媒體評為「比養老院還舒服」的哈爾登監獄（Halden fengsel），同時談談「厚待」罪犯思維下的成效與代價。

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位於哈爾登（Halden）的哈爾登監獄（Halden fengsel）是由Erik Møller Architects和挪威的HLM Arkitektur建築事務所合作設計與建造，從2010年開始動工，用上10年時間，共耗資約19億港幣去打造，自然成為全球焦點，而其監獄生活更是處處為犯人著想。

哈爾登監獄（Halden fengsel）外圍。（圖片來源：HLM Arkitektur）

整體設計簡潔大方，外圍被7米高牆包圍，因讓犯人配上移動探測器傳感器，所以去除鐵絲網或電子圍欄。內部包含用上100萬美元購置的藝術品，四周更有挪威藝術家多克的塗鴉，為了進一步削弱對外間的隔閡，每個房間都擁有一扇窗，而且種滿了樺樹、藍莓和松樹等植物，從建築物的視覺與環境設計，也希望減輕受刑人的束縛與壓力負擔。

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每一個犯人也有獨立房間，鑰匙由犯人持有，房內配有電視、書桌、迷你雪櫃，還有獨立的衛浴。每10間牢房就設有一個共用廚房和客廳，更有PS4遊戲機。囚犯每天要求關在牢房裏12個小時，其餘時間就鼓勵外出自由活動，而每走出房門，就可以被獎勵9美元，因為研究指出愈是待在房裏，愈是會變得具有攻擊性。因此而設有圖書館、攀岩牆、健身房與教堂，更不時邀請專業人士來教授瑜伽、木工、烹飪與音樂等課程。同時獄警與罪犯建立良好的關係，不只沒有荷槍，更會與罪犯一起進行活動。主要目的是讓犯人在出獄後，保持正面的社會人格，與能夠盡快適應外界生活。

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挪威對囚犯待遇的改革源自1990年開始，因為從數據與研究發現，用上報復性懲罰對待罪犯，犯人容易產生反社會人格，而且其反社會性往往會令悲劇一再重演，當時犯人的重犯率高達60至70%，而且不斷加長刑期或是重複入獄，亦令政府加重支出負擔。經改革後認為做錯事的人要受到懲罰，但犯人依然是人，「剝奪自由」已是足夠的處罰，還是可以擁有人權與基本公民權利，而且「開放式」監獄，成功將重犯率降低。懲罰較輕的犯人，滿刑2年後出獄的重犯率低至20%；刑期較重的犯人，滿刑5年後出獄的重犯率低至25%，反觀英國罪犯出獄後一年之內再犯罪率是將近50%。

英國罪犯出獄後一年之內再犯罪率是將近50%。（圖片來源：getty）

挪威的政策不是沒有缺點，同樣亦不是每一個國家也可以仿傚。首先挪威近十年來的犯罪率是全世界前三低的國家，大多建基於當地人均GDP高，而且有著完善社會福利，加上成功塑造一個正面的社會環境，更讓市民擁有一種互助精神，本來就較不容易滋生罪惡，同時好讓犯人重投社會時有一定的幫助，全賴公民意識高。另外單是哈爾登監獄，每一個犯人每年就需要花費153,000美元，對比英國每年只是62,500美元，就知道相差一倍有多。另外在挪威國內的受害者與家屬，都對「厚待」犯人的措施感到相當不滿，認為正義得不到伸張。究竟對待「惡」的思維，應是「不念舊惡、與人為善」，還是「以牙還牙、報讎雪恨」？