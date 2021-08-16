能擋子彈萬能黑卡三款新設計　每款都是大師級別具寓意常人難擁有

「一卡在手，世界通行」的American Express Centurion Card（俗稱美國運通黑卡）向來都如傳說一樣，對於它的功用反而很多人都知道，但實際上誰人擁有、幾多人擁有、如何擁有都是未知的範疇。最近美國運通邀請到教父級建築師Rem Koolhaas、藝術家Kehinde Wiley以及Prada聯手，將黑卡打造成藝術品一樣，大家會喜歡新造型，還是本來型格的銀黑版本？

圖片來源：American Express

大家可能都有試過換卡時剪卡，就知道一般信用卡都是用膠造的，但黑卡地位崇高，就以鈦合金製成，拿上手不論重量還是質感都與別不同。黑卡是不能夠申請的，是美國運通單方面因應客戶的條件而提出邀請，亦不單單是有錢就可以得到邀請，因為它不僅是一張信用卡，而是一個會員資格，一旦成功入會，每年會費盛惠3.88萬港元，據說入會資格除了資產的考量，亦要是識飲識食懂得享受生活之士，生活和消費模式相信亦是重要的考量，明星們就是當中一大受眾群，相傳梁朝偉以及周潤發就是其中之一。

黑卡於1999年在英國推出，於2000年就引入香港，其中一些特色是沒有簽帳上限、可以用積分找數、每個會員資格均有專屬的秘書負責提供各種服務，有傳輕則找人為寵物買糧食，重則請軍隊救人都有試過，另外如度身訂造一個旅遊計劃，並安排好一切當然使命必達。

KUBE（圖片來源：OMA）

簡單介紹過黑卡的服務與特色，就說回是次黑卡的三個新面貌。首先是Rem Koolhaas，在建築界舉足輕重，固然獲得過「建築界的諾貝爾獎」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize），著名已故女建築師Zaha Hadid都出自他的門下──Rem Koolhaas，他亦是建築事務所OMA的創辦人。OMA（大都會建築事務所）於1975年創立，在全球各大城市都有著名的作品：美國西雅圖中央圖書館、葡萄牙波爾圖音樂廳、中國北京中央電視台總部大樓及台北表演藝術中心等，可惜在香港暫時並沒有操刀大型的地標性建築，但卻在港設有事務所，而且位於K11 MUSEA正門前方的咖啡廳KUBE都是OMA的作品。

「Boompjes」（圖片來源：OMA）

至於是次在黑卡上看似抽象的圖案到底是甚麼來的？原來是一個從未落成的項目「Boompjes」。鹿特丹是Rem Koolhaas成長的地方，卻在二戰時因為爆炸而破壞，於1980年代應當地的要求設計重建計劃，開發一個靈活、開放、整潔的住宅空間，於當時剛從美國回來的Koolhaas，對這個計劃抱著相當大的熱誠，以OMA公司作出提案，可惜因為提案太前瞻性而且少有的，加上當時大型住宅項目還未盛行，最尾賣給開發商後就無疾而終。是次就再用上當時的作為黑卡的設計，寓意著「改善生活的願景」，以及包含80年代OMA於鹿特丹的一段歷史。

圖片來源：American Express

Princess Victoire of Saxe-Coburg-Gotha, 2012 （Courtesy of Brooklyn Museum. (Photo: Jason Wyche) © Kehinde Wiley）

Equestrian Portrait of King Philip II (Michael Jackson), 2009 （Courtesy of Brooklyn Museum. © Kehinde Wiley）

另外一個設計則來自Kehinde Wiley，他是當代藝術界之中備受矚目的藝術家，擅長繪畫非裔肖像畫，筆下曾出過不少黑人名人，例如奧巴馬，另外將Michael Jackson融入畫作《Equestrian Portrait of King Philip II》之中，並在2009年的ArtBasel以175,000美元售出而聲名大噪。Kehinde Wiley以傳統歐洲油畫為形式來批判大眾對非裔美國人的刻板印象，是次黑卡設計則用上了畫作《Princess Victoire of Saxe-Coburg-Gotha》當中的植物圖案，畫作亦主要為非裔女性發聲。

圖片來源：American Express

最後一個新造型並非單純一張黑卡，而是將黑卡芯片融入Prada的皮革手環，將之變成穿戴式設計。其實黑卡並不在乎於外型，它的最大價值在於服務。同時是次的改造看得出美國運通相當著重產品形象，那麼定制設計就更加能夠變得獨特，只可惜在捨棄了鈦合金材質之後，這張魔法小卡就失去了擋子彈的「功能」了。