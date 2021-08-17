日本「超級任天堂世界」仿真程度極高　瑪利奧粉絲必到人氣樂園

還記得2016年里約奧運閉幕之後，迎接下一屆，即是已完結的今屆東京奧運的宣傳片段，已經加入還多動漫和遊戲元素，其中比較令人印象深刻的，就有孖寶兄弟瑪利奧從里約一躍跳入綠色水管，然後從東京這邊出來。原來伴隨著東京奧運的舉行，在日本大阪環球影城亦真的開設了一個Super Nintendo World園區！可惜可能因為新冠肺炎的影響之下，與東京奧運一同延期至今年春季才開幕，遊人當然亦大減，但反正我們也未能如常往返日本，不妨先來看看Super Nintendo World有甚麼吸引之處，再計劃行程吧！

圖片來源：Super Nintendo World

在2017年任天堂與環球影城開始商討合作，直到今年超級任天堂世界終於開幕，在園區正在興建之初，已有一些航拍照片流出，場境真的有如在遊戲世界一樣。然而，因為受到疫情影響，在今年初開幕短短一個月，就已經要關閉一段時間，現在已經重開，以控制遊客數量形式開放，在網上亦不斷見到人們入場玩樂的愉快氣氛。

圖片來源：Super Nintendo World

樂園斥資大約600億日圓，重點的遊樂設施有兩個，首先有「瑪利奧卡丁車～來自庫巴的挑戰狀～」，瑪利奧賽車相信大小朋友都玩過，不過今次就運用了AR技術來營造震撼又逼真的畫面，設施的外型是庫巴的魔王城，令本來就熟悉的朋友們可以親歷其境。要遊玩這個設施就需要戴上特製瑪利奧帽子AR鏡，途中有光影投射炫目的效果，參與者要躲避庫巴的攻擊以及撿道具。

圖片來源：Super Nintendo World

第二個重點項目是另一個大家常見的角色——「耀西冒險之旅」，很多人以為耀西是一隻恐龍，原來它背後有一個小小的龜殼，藉著「耀西冒險之旅」，大家可以與烏龜耀西來一趟超級任天堂世界的觀賞之旅，每趟旅程大約5分鐘，可以在高處欣賞到園區全境。

圖片來源：Super Nintendo World

在遊玩遊樂設施的過程，大家還可以入手「Power Up Band能量手環」進一步與園區互動，手環可以連接手機App，在園區內發現問號方塊並從中入手金幣，可以在應用程式內見到自己收集金幣的排名。最後要提一提大家，即使購買了環球影城的門票也未能進入超級任天堂世界，因為要控制入場人流，所以要另外預約「整理券」，流程及方法可以在官網內找到。