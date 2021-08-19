阿富汗曾經風光　戰亂之國曾是人人過著奢華生活的「中東小瑞士」

今天的阿富汗予人的感覺是貧窮、戰亂，差不多是世界上令人最不願意光臨的地方，但大家有否想過在半個世紀之前阿富汗的「黃金時代」與現在是天淵之別。

阿富汗的地理位置獨特，是西亞、南亞和中亞交匯處，所以自古以來作為貿易要道都非常有潛質。但真正為阿富汗帶來令人艷羨的黃金時代，就要從「阿富汗末代國王」穆罕默德‧查希爾沙說起。查希爾沙於1933年以19歲即位，在位四十年期間大力推進改革和吸收西方文化，甚至容許男女一起上學，當時的阿富汗非常現代化，經濟實力也是超群的，市民安居樂業，在不少1950至1970年之間的歷史圖片當中見到，女性甚至不用戴面紗，穿著得非常時尚，故此也有著「小巴黎」之美譽。

良好的生活環境，使當時的阿富汗亦有著「中東小瑞士」的讚譽，無論是生活指數、基建設施、醫療、以至是文化都處於高水平，人們在聽著西方音樂，喝酒嬉戲享受生活，不難見到人們身上的奢侈品，不過當時的良好經濟環境有賴於來自蘇聯多達一億美元的貸款、來自美國援助去興建機場等，這兩個當下最強的國家在日後成為了阿富汗最大的敵人。

好景不常，查希爾沙於70年代被廢黜，其後過著在意大利流亡的生活，在1979年尾，蘇聯正式入侵阿富汗而展開了長達十年的戰爭，人民的生活就此從天堂打落地獄，十年過後，即使蘇聯離開了，阿富汗仍處於另外十年的權力真空期與內戰，催生出「神學生」塔利班的世代。由於塔利班鼓吹政教合一，伊斯蘭教的傳統生活重臨本來西化的國家，之後就是我們現在見到的景象。

巴米揚大佛現址（圖片來源：Getty Images）

因為戰爭，阿富汗的古蹟名勝都被摧毀，著名的兩尊巨大立佛像巴米揚大佛（各高37米及55米）是世界上最大的立佛像，亦被列為世界文化遺產，現今只剩下空洞，連唐代的玄奘亦曾見過並紀錄在《大唐西域記》之中。

2011年倫敦舉行的「Afghanistan: Crossroads of the Ancient World」展覽（圖片來源：Getty Images）

還有來自阿富汗的重要歷史文物，為了避開戰火甚至要以舉行世界巡迴展的形式離開本土，自2003年開始了「浴火重光：來自阿富汗國家博物館的珍寶展」，這些文物見證了阿富汗曾經風光的歷史，不只是20世紀的黃金時代，就要從1738年說起。

2006年巴黎舉行的「Afghanistan, Rediscovered Treasures」展覽（圖片來源：Getty Images）

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當時的波斯國王納迪爾·沙阿攻佔現今的阿富汗第二大城市坎大哈，那裡向來都是波斯和印度王朝爭奪的軍事重鎮，波斯國王在攻佔時很賞識一位名為艾哈邁德的敵人，甚至任命他為近衛部隊的隊長。在1747年波斯國王遇刺，艾哈邁德隨即想奪位但不果，最後卻奪取了其部分寶藏逃回阿富汗，以此作為開國基金成為了近代阿富汗國父，俗稱「珍珠汗」。這批寶藏包括一顆名鑽「光之山」，後來在英阿戰爭中被英國東印度公司得到了，並成為了1877年維多利亞女王登基成為印度女皇時的皇室珠寶。