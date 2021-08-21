iOS│全球iPhone、iPad 最昂貴Apps　當中有4款在香港地區能購入

智能手機已經成為每日必備的物品，在一部手機內包含著電子銀包、八達通、門匙與車匙等等隨身物品，而手機或是平板電腦上的軟件五花八門，提供不同的服務、知識或是用途，當中在App Store 上，世界各地的開發者推出的Apps中，收費最貴又有那些呢？其價值與用途是否成正比，就見仁見智了。

Classic TC with WordPower（圖片來源：App Store）

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#5 Classic TC with WordPower $2,288

Classic TC with WordPower軟件是專為語言有障礙的人士以設，包括自閉症、唐氏綜合症、ALS（肌萎縮性脊髓側索硬化症）、失用症（Apraxia）、中風或因其他影響令語言功能受障的人士。結合簡單圖案、常用單詞表與字母，形成多選擇的圖表，讓用家單點或是導航至對應位置，就挑選並合併成短句，並發出聲音進行溝通，形式可以想像成霍金所使用的模式，而且可以調整按鈕激活時間，做到為用家個人化等設定，同時程式包含音樂、圖片與影片播放的功能。現時程式支援iPhone、iPad與iPod touch的平台，並提出英語和西班牙語選項，而且人聲也有多種選項，另外句子或訊息也可轉發至Facebook、Twitter或Email等等，讓用家不再因為語言受障，而失去與世界聯繫的機會。

DDS GP（圖片來源：App Store）

#4 DDS GP $3,088

雖然價格名單上是第4位，但是DDS GP早於2011年就被Gordon Christensen's CR最佳例演示應用程序、最佳產品，同時又被Dental Product Shopper 評論家授予「5星」，是測試過的所有產品中的最佳評級。DDS GP其實是一款為專業牙科人員向患者展示病情和治療方法的軟件，如牙齒腐爛、牙周病與裂縫等等病情，讓病人更容易理解病情，又可在圖上隨意繒畫，更可發送或打印，絕對提昇牙醫的服務，以及建立更良好的溝通橋樑。

Verituner（圖片來源：App Store）

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#3 Verituner $4,488

來到第3位的Verituner，是一款專為高級鋼琴調音所設計的應用程序，更直言如果是業餘或者是新手，可聯絡他們來提供協助。據說軟件用上多項專利技術，能在調音時判斷出不和諧度，更可計算出88 個音符的所有分音，減少了對聽覺調整的需要，亦能有效地快速調音，同時消除繁瑣的預調與測量步驟，又可保存之前的調音，不單更方便同時可以保持一致性。

CyberTuner（圖片來源：App Store）

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#2 CyberTuner $7,888

去到要價$999.9美元、在香港地區收費為$7,888港元的軟件，與第3位的Verituner一樣，CyberTuner是一款為專業鋼琴技師以設的調音軟件，據說用上超過3年時間的開發，與一眾富有經驗註冊鋼琴技師成員合作，更是邀請世界各地的鋼琴大師進行測試，更直言其價格與專業性相應。同樣是能判斷與分析來進行調音，準確而且快速完成調音，同時可用在不同大小、款式與設計的鋼琴之上。與Verituner在功能上最大分別，就是新手也可以輕易使用CyberTuner來調音，其自定義的介面可以有助初級調音師使用，當累積經驗後更可用上更多功能，另外值得一提是此App在美國業界受到高度評價，而且是多年來的最昂貴Apps名單中穩坐三甲位置。

iVIP Black（圖片來源：App Store）

iVIP Black（圖片來源：App Store）

#1 iVIP Black $999.9美元

其實iVIP Black的價格與Cyber Tuner是同價，在美國地區也是$999.9美元，不過此軟件暫時在香港地區未有推出。對比今回全球最昂貴Apps榜單中，不難發現4款軟件，都是以專業知識為基礎，再提供相對應的服務，但iVIP Black就有別於他們。iVIP Black是一款高級生活方式應用程序，針對奢侈品、貴賓待遇與生活方式管理，聲稱是百萬富翁的應用程序，只要在他們全球合作夥伴場所中，就能享有完整的VIP待遇，包括免費升級、驚喜禮物、歡迎禮包、獨家價格、優先訪問權和其他獨特的特權，另外更可預定高級酒店和餐廳、管家、遊艇、私人教練與私人飛機等服務，當中最吸引可能是預訂私人島嶼的服務，可算是讓百萬富翁快速踏入奢華世界的管道，皆因不少服務相信不是常人可以輕易享有，或是知道聯絡方法。