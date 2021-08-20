大坂直美聯乘村上隆推出網球拍難入手　天價體育用品可以貴過跑車

東京奧運開幕的火炬傳遞最後一棒交由世界排名第二的女網球員大坂直美，可惜她在奧運的表現不如理想在比賽第三圈止步。不過相信她亦已收拾好心情準備美國網球公開賽，同時間，近日在她的Instagram就見到她的最新裝備亮相。

一眼就看得出，這是出自日本著名藝術家村上隆的作品，是次的確是他們的聯乘之作，村上隆的聯乘作品既多又廣，今時今日或者大家總會擁有一兩件他的作品，終於村上隆也要涉足網球界了。大坂直美的網球拍和球袋上見到村上隆的標誌性圖案，還用上大量代表日本的櫻花，並印上了大坂直美的名字。不過是次的作品極為限量並不會公開發售，而是會用來拍賣而收益將會用在大坂直美創辦的慈善機構Play Academy With Naomi。

相信是次的聯乘作品再加上慈善用途會拍得高價，其實體育明星所用過的或聯乘過的體育用品向來都價值不菲，接下來就來看看其他天價體育用品。

世界上最貴的籃球價值不菲，當中當然不少得巨星的加持，如果是兩位「MJ」呢？於2010年，在澳門一個珍品拍賣會就有一顆有Michael Jackson和Michael Jordan簽名的Spalding牌籃球，據說這顆籃球是Michael Jackson於1992年拍攝《Jam》MV時所使用的，要價29.4萬美元（約229萬港元）。

圖片來源：佳士得

至於最貴的籃球鞋，不令人意外地又是出自Michael Jordan。於1985年一場位於意大利的表演賽，Michael Jordan入樽一刻竟然震碎了籃板，頓時遍地碎片，在這一場表演賽中他所穿著的一對Air Jodan 1，於去年佳士得網上拍賣中以61.5萬美元（約479萬港元）成交，是目前為止最貴的球鞋，有趣的是，當時的碎片依舊插在該鞋的鞋底，紀念了當時的一刻千金。

如果你覺得有巨星加持，再加上世上只此一對，那麼天價也是理所當然，但亦不要小看奢侈品牌的威力。Louis Vuitton推出的產品五花八門，當中不乏體育用品，曾經就推出過一個拳擊沙包要價17.5萬美元（約136.5萬港元），除了LV的名號夠大，這件作品更是由已故著名時尚設計師老佛爺Karl Lagerfelds親自操刀，整個拳擊沙包套裝還包括了收納箱、地墊和拳套，拳套卻可以分開買，「只需」6,000美元。不過相信擁有它們的朋友都不會真的用來打拳吧。