大坂直美聯乘村上隆推出網球拍難入手 天價體育用品可以貴過跑車
/ 2021.08.20
一眼就看得出，這是出自日本著名藝術家村上隆的作品，是次的確是他們的聯乘之作，村上隆的聯乘作品既多又廣，今時今日或者大家總會擁有一兩件他的作品，終於村上隆也要涉足網球界了。大坂直美的網球拍和球袋上見到村上隆的標誌性圖案，還用上大量代表日本的櫻花，並印上了大坂直美的名字。不過是次的作品極為限量並不會公開發售，而是會用來拍賣而收益將會用在大坂直美創辦的慈善機構Play Academy With Naomi。
相信是次的聯乘作品再加上慈善用途會拍得高價，其實體育明星所用過的或聯乘過的體育用品向來都價值不菲，接下來就來看看其他天價體育用品。
世界上最貴的籃球價值不菲，當中當然不少得巨星的加持，如果是兩位「MJ」呢？於2010年，在澳門一個珍品拍賣會就有一顆有Michael Jackson和Michael Jordan簽名的Spalding牌籃球，據說這顆籃球是Michael Jackson於1992年拍攝《Jam》MV時所使用的，要價29.4萬美元（約229萬港元）。
圖片來源：佳士得
至於最貴的籃球鞋，不令人意外地又是出自Michael Jordan。於1985年一場位於意大利的表演賽，Michael Jordan入樽一刻竟然震碎了籃板，頓時遍地碎片，在這一場表演賽中他所穿著的一對Air Jodan 1，於去年佳士得網上拍賣中以61.5萬美元（約479萬港元）成交，是目前為止最貴的球鞋，有趣的是，當時的碎片依舊插在該鞋的鞋底，紀念了當時的一刻千金。
Just see this in Louis Vuitton!!! How cool!!! #Paris #LouisVuitton #Boxing pic.twitter.com/sqgqLgNbtM— Next Big Fight (@TheNextBigFight) February 19, 2015
如果你覺得有巨星加持，再加上世上只此一對，那麼天價也是理所當然，但亦不要小看奢侈品牌的威力。Louis Vuitton推出的產品五花八門，當中不乏體育用品，曾經就推出過一個拳擊沙包要價17.5萬美元（約136.5萬港元），除了LV的名號夠大，這件作品更是由已故著名時尚設計師老佛爺Karl Lagerfelds親自操刀，整個拳擊沙包套裝還包括了收納箱、地墊和拳套，拳套卻可以分開買，「只需」6,000美元。不過相信擁有它們的朋友都不會真的用來打拳吧。