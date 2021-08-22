Hermès推出最新愛犬飯盤　高級狗隻用品主人用得時尚小狗亦舒適

小毛孩是家中的一分子，很多主人都視牠們親如己出，陪伴度過不少寶貴的時光。Hermès特別為這些疼愛小狗的朋友推出過不少高級寵物用品，假如你也會為自己或另一半送上Hermès的精品，那麼為了心愛的小狗也許亦難以抗拒這些瑰麗優雅的用品。

圖片來源：Hermès

Hermès在今年推出最新的狗狗吃飯盤「Dog bowl, small model」，其實在之前已經推出過同類的產品，今次再推陳出新。作為高級奢侈品牌，用料固然上乘，用上高級橡木加上不鏽鋼打造，兩件可以分別單獨使用，亦可以用磁力接合。橡木部分和磁鐵部分均刻上了Hermès品牌名字，十分精緻，外型及細節靈感來自品牌引以為傲的馬蹄鐵設計，向以打造馬具起家的歷史致敬，尺寸為10.8 x 6.9 x 3.3英寸（約為27.5 x 17.6 x 8.5厘米），定價為1,125美元。

圖片來源：Hermès

入手吃飯盤的同時，不妨再考慮Hermès出品的狗項圈，皆因品牌的皮具相當有口碑，用在摯愛的寵物身上最為合適不過，簡單如一條「Etriviere II dog collar」以全皮製作，用上天然韁繩皮革、馬鐙皮革搭扣，還可以雕刻個性化的鍍銀不銹鋼徽章，完完全全地體現出馬術的靈魂，將本來用在法國愛駒的皮具變成小狗的日常配件，這件簡單而奢華的項圈定價為630美元。

圖片來源：Hermès

或許大家時不時都會到酒店Staycation，然後就會發現現在很多酒店都容許狗狗入住，與愛犬共享度假時光，那麼就可能需要Hermès的去街袋。同樣是品牌的馬術系列，適合用於22磅以下的小型犬，用上防水透氣面料，側面有拉鍊開合和通風設計，內襯可拆卸機洗，手提或肩背皆可。尺寸為20.1 x 12.2 x 9.4英寸（約為51 x 31 x 21.5厘米），卡奇軍綠搭搶眼橙色，主人用起來增添時尚感，更重要的是小狗用得舒適，定價為2,700美元。