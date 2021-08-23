在韓國去廁所可換咖啡與賺虛擬貨幣？大便是可再生環保能源計劃

相信大家都知道比特幣 （Bitcoin）的存在，不過很多人都只了解其投資潛力，其實當中區塊鏈技術應用，更是愈來愈普及。在韓國就發展出以大便換取虛擬貨幣的方法，更得到韓國政府投資。

如果人類糞便變成值錢的東西，會否成為熱搶物品？（圖片來源：getty）

廁所是每日必到的地方，韓國國立蔚山科學技術研究院城市與環境工程教授趙在元（Cho Jae-weon）更是堅持「只要活著，就會大便」，自2015年開始就研究將大便轉化成能源，並且名為「BeeVi」（비 비，代表Bee和Visual）廁所，將排泄物用直空技術送到儲存箱，經過微生物的分解後，就能產出燃燒發電的甲烷。跟據趙在元教授的數字，正當每人每日平均排便500克，經「BeeVi」技術就能產出約 50 升甲烷氣體，等於0.5度（kWh）的電力，能讓汽車行駛約1.2公里。另外環保廁所系統不單省水、省電，還能讓排泄物成為肥料，成為可再生環保能源。

韓國國立蔚山科學技術研究院城市與環境工程教授趙在元（圖片來源：sciencewalden）

活著就代表有寶貴價值。希望不論財富、年齡，每個人都能增加自己的價值，並為社會多作貢獻。 韓國國立蔚山科學技術研究院教授趙在元

從轉換的數字來看，如果不能普及地使用的話，效益未算吸引。因此趙在元教授用上如政府推廣太陽能的賣電賺錢方案，計算出收益後即時回饋參與者。同時利用區塊鏈技術，設計出一款名為「 Ggool」（꿀，蜂蜜）的數碼貨幣，在大學校園進行實驗性計劃，只要使用完BeeVi的廁所後，再掃瞄QR-Code，就可賺取10單位的蜂蜜幣，能夠購買到一杯相當於3美元左右的咖啡。同時可在校園內用蜂蜜幣購買商品，包括泡麵、水果，甚至是書籍，吸引約2,900多名教師與學生積極參與。

後來蜂蜜幣更計劃推廣至更多地方商店，同時在醫療診所也可使用，希望令BeeVi環保廁所系統普及。（圖片來源：sciencewalden）

BeeVi廁所所應用的技術並非只在馬桶，而是整個去水系統，所以在建造與普及有一點難度。不過有蜂蜜幣的加持，令此系統成功引起各界的關注，不單是世界各地媒體報導，更得到南韓政府的支持，得到140億韓元贊助。到2017年，趙在元教授推出「Science Walden」計劃，由科學家與藝術家組成的社區，結合科技、人文和藝術等元素，打造出社會實驗室。當中用上三個BeeVi廁所，以大便發電同時轉化為肥料，形成循環再用的生活空間，同時包含著商店與餐廳。另外不時與不同藝術家合作，製造知名度，讓計劃持續發展。

Science Walden是2017年的計劃，由學園實驗轉成社區實驗。（圖片來源：sciencewalden）