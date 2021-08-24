倫敦最新奪目裝置藝術連接疫後人與人　令人心情大好但不怕疫情嗎

當世界的一角還籠罩在疫症之下，倫敦看來已經走出陰霾，還準備讓人們重回互相接觸的時刻。

圖片來源：Yuri Suzuki／Alter-Projects

位於倫敦的布朗哈特花園出現了一座色彩繽紛的裝置藝術，無論你是小朋友還是大人，見到它都會心情變好吧！或者有人甚至認得這件作品，由聲音藝術家和設計師Yuri Suzuki所創作的「Sonic Bloom」是一組彩色喇叭傳聲管，人們可以透過喇叭交流，概念簡單，很多人小時候都玩過吧？

圖片來源：Yuri Suzuki／Alter-Projects

這個由紅色、黃色和藍色的部分組成的聲音網絡，因為外觀像花兒，所以叫做Sonic Bloom，除了人們可以互相交流之外，有一些喇叭朝天，概念是捕捉城市的聲音。雖然作品是由Yuri Suzuki所創作的標誌性作品，不過今次引入倫敦卻是Alter-Projects的想法。他們相信藝術和設計可以改變城市，正正是冠狀病毒大流行，類似於Sonic Bloom所帶出的信息就更為重要，當國家與國家、地區與地區之間封鎖孤立，人與人關係更需要增強，而且城市需要充滿藝術，文化是復興一個城市與商業的有力工具。

不過Yuri Suzuki就覺得，鑑於疫症的關係，作為聲音設計師的責任就有所增加。所以作品在開發的過程中就要考慮到全面的安全性，要用上抗菌塗料，確保座椅安全間隔開，而且管理人員一定要定期清潔。不過別說變成了驚弓之鳥，但這次新冠病毒的傳染力之強，有顧慮的人士使用前還是要多加注意。

圖片來源：Yuri Suzuki／Alter-Projects

然而，對於使用裝置方面Yuri Suzuki亦有看法，他認為僅僅是一件公共藝術雕塑不足以在社區上建立功能，需要人們積極使用之下才有意義。人們使用Sonic Bloom之後，他們的聲音將會轉化為花朵動畫，並在網站上共享。Yuri Suzuki說：裝置可以縮短人與人之間的交流距離，幫助人們慢慢回到疫情之前的交流方式。Sonic Bloom可以輕鬆重新組裝和拆卸，重用而避免浪費。他也考慮到紅色、黃色和藍色三種原色在公共空間與環境可以輕鬆融入而不衝突，不過原來他選擇原色是因為他曾有閱讀障礙，而原色對他來說有助閱讀所以他十分喜愛，對於Sonic Bloom來說則有助用者輕鬆識別聲音的源頭。