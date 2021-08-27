大辭職潮│蘋果、矽谷專才玩轉行　放棄2百萬年薪轉做YouTuber？

最近在Youtube界有一個火速掘起的頻道，名為「The DoDo Men - 嘟嘟人」，兩位創辦人在2020年決定辭去在谷的工作，他們的職位更是不少人也羨慕的蘋果工程師跟美國精算師，只是希望透過YouTube平台來傳遞「跳出舒適圈」的哲學理念。

最近人氣急升的台灣頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」，左為Ian右為Eric。（圖片來源：Youtube@TheDoDoMen）

Eric畢業於加州柏克萊大學（UC Berkeley），雙主修經濟與統計，經過慢長的7年半工半讀時間，考取多個精算師資格試，最後成功為執照精算師；Ian畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA）機械工程系，後來在美國矽谷蘋果公司擔任包裝工程師，更已經有５年的經驗。2019年12月兩位在Youtube創立頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」，在短片中曾透露名字源自於Nike宣導口號「Just do it」，以跳脫舒適圈為核心思想。於2020年4月時，兩位雙雙宣布辭職，表明身體力行去傳達跳脫舒適圈理念，並計劃環遊世界，可惜因為疫情關係，旅程需要推遲但辭職行動不變。

Ian在短片中表示當時在蘋果每年平均年薪為25萬美元（約為194.7萬港元）。（圖片來源：FB@TheDoDoMen）

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「The DoDo Men - 嘟嘟人」的Eric與Ian也是畢業於美國名牌大學，而且兩位的薪水優渥，職業不單是很多人夢寐以求，也是他們本身的夢想工作，所以毅然辭職，也表示受過不少親朋好友的阻力，後來依然以旅遊方向，回到出生地台灣進行環島遊，同時製作以挑戰為題材的影片，當中一直傳遞著跳脫舒適圈的信念。約一年半的時間，現時在YouTube追隨者已經突破37萬，而且更受到TED x NTHU邀請，上台分享他們的理念，足見其影響力。

約一年半的時間，現時在Youtube追隨者已經突破37萬。（圖片來源：Youtube@TheDoDoMen）

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談到高薪辭職，今年美國的「大辭職潮」就成為網上熱話。（圖片來源：getty）

無疑「The DoDo Men - 嘟嘟人」所提倡的跳脫舒適圈理念，跨出去面對未知的勇氣，絕對是一種正向思維。不過在當下的美國，就有不少人士也想跳出舒適圈，形成最近的網上熱話──「大辭職潮」（The Great Resignation / The Big Quit）。跟據美國人力網站Monster.com的問卷調查顯示，超過九成受訪者正思考尋求新工作，同時美國勞工部統計，職位空缺數達創紀錄的930萬個，相信並非受到「The DoDo Men - 嘟嘟人」的精神影響，主要是因為疫情的關係。在疫情期間，增加在家辦公時間，同時面對每日的死亡數字，而美國政府又先後不斷發出疫情紓困金與失業救濟金等福利，加上美股急升等種種因素，不論是中產或是基層，也一再思考工作與生活的平衡性。當中特別是受到高等教育與有著高薪厚職的人士，寧願轉到低薪、工時更少與離家更近的職位工作，換取更多時間來陪伴家人或是發展個人興趣。另外歐洲地區，不少國定也實驗性試行四天工作制，希望讓大眾獲得Work-Life Balance。不過在亞洲地區就沒有出現相似的情況，反而日本更因在家工作的關係，令家暴的報案率急升。



未知疫情過後，歐美發展完善的Work-Life Balance工作系統，能否早日轉到香港。