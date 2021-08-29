太陽能氣球創32飛行紀錄　反對電動車「綠色革命」帶來的環境破壞

自從人類踏足月球開始，標誌著人類文明正邁進了一大步。人類是兩腳在地上行走的物種，飛行一直都是人類難以跨越的夢想，最近國際航空聯盟（Fédération Aéronautique Internationale）公布了一個在2020年1月進行的熱氣球飛行項目，飛行的16分鐘之內就創造了32個世界紀錄，而且這次飛行除了是技術的展現，亦都是對人類未來的展望。

圖片來源：STUDIO TOMÁS SARACENO

在2020年1月，當時全球疫情還未大規模爆發，防彈少年團BTS一個跨越全球5大城市、由22位藝術家參與的藝術展覽《CONNECT，BTS》，其中一部分請到阿根廷藝術家Tomás Saraceno以及他的團隊在阿根廷薩利納斯蘭德斯湖的鹽沼舉行一個藝術項目《Fly with Aerocene Pacha》。Aerocene Pacha是一個黑色的氣球，能夠負重高達237公斤的重量，2973 立方米的體積通過踏板動力風扇系統進行充氣，而黑色的原因，是方便將太陽輻射轉化為熱量，再轉移到氣球內部的空氣達到飛行的功能。

圖片來源：STUDIO TOMÁS SARACENO

這一次的飛行在16分鐘之內只利用太陽和空氣的熱量、在不添加燃料情況下就飛到離地272米的高度，並飛行了668米的距離，創造FAI的32個世界紀錄，亦都是歷史上首次由女性駕駛員做出的紀錄。

圖片來源：STUDIO TOMÁS SARACENO

《Fly with Aerocene Pacha》除了創造世界紀錄，也是為了聲援薩利納斯格蘭德斯地區的社群，那裡被鋰礦公司破壞環境，然而鋰礦卻是因為電動汽車的「綠色革命」而大大增加需求，可謂相當諷刺甚至本未倒置。為了反對這些破壞地球的行為，氣球上就寫著：「水和生命比鋰更有價值。」