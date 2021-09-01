美國高官收禮有規定　總統收過有趣禮物最窩心是保險單

最近有一單來自美國國務院的新聞，在2019年當時的美國總統特朗普與國務卿Mike Pompeo前往參加G20峰會時，日本政府送了一瓶價值5,800美元的高級威士忌予Mike Pompeo，但後來卻發現這瓶酒不翼而飛，而國務院表示會調查。藉此機會我們來了解一下美國對於收受禮物的規定，以及曾經出現過哪些「國家級」的禮物。

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原來美國國務院每年都會統計並公布美國高官收過的禮物，除了要申報之外如果高於335美元以上，就要將之轉贈國家檔案局或自己向財政部支付不低於市價的價錢留為己用。而且不限於實體禮物，例如旅行開支也計算在內。所以Mike Pompeo的情況之所以會引來國務院調查，是因為該瓶威士忌並沒有留下紀錄，而Mike Pompeo本人亦稱沒有收過威士忌，奇怪的是他身在國外但威士忌卻沒有送到本人手上，由於沒有留下紀錄甚至本人亦無相關記憶，所以並不知道是哪家酒廠的名貴威士忌。

勞斯萊斯二戰後生產首批的高級轎車車款是Silver Wraith（圖片來源：RM Sotheby's）

雖然收禮是有限制，但作為基本的禮儀各國之間的送禮行為還是絡繹不絕。單以美國為例曾經都收過不少有趣的禮物。如果說到出手最闊綽的，石油之國沙特阿拉伯絕不會令人失望，例如2009年的奧巴馬一家收到他們高達13.2萬美元的禮物，當中包括第一夫人米歇爾收到的一些鑽石首飾珠寶和紅寶石，跟規距一律收在國家檔案館內。沙特阿拉伯還喜歡送金鍊，奧巴馬及特朗普都收過。據說在1945年當時的英國鐵血首相邱吉爾出訪沙特阿拉伯時準備了一瓶香水作禮物，價值大約100英鎊，在當時而言都並非一般貨色，可是對方卻以寶石寶劍、鑽戒等等寶藏級回禮，令到邱吉爾非常不好意思，回國之後馬上讓勞斯萊斯生產戰後首批的高級轎車並在7個月內回贈沙特國王。

澳洲北部出名鱷魚多，每一年就有兩人被鱷魚襲擊至死（圖片來源：Getty Images）

送禮有時不在乎名貴，而是心意，假若像以下這個例子一樣為對方精心準備而又合用的話，或者不只令收禮的一方、甚至世人都令之驚歎。2011年奧巴馬到訪澳洲北部，當地一家保險公司TIO得知此事之後特別為他度身訂造一份「鱷魚保險」，原來澳洲北部出名鱷魚多，每一年就有兩人被鱷魚襲擊至死，亦是電影《鱷魚先生》的背景。後來奧巴馬在當地駐紮的軍隊發表了一場演說，當中有提及到非常體諒軍人在此地嚴苛的天氣下的艱苦訓練，還會受到鱷魚的襲擊，而對於這份鱷魚保險不論他本人還是米歇爾夫人都大感安心，這完完全全是替TIO宣傳的成功例子，TIO亦因此而聲名大噪，還將這份給奧巴馬的保單在辦公室內裱起來。

日本送給普京的秋田犬「夢」（圖片來源：美聯社）

送禮最怕就是得物無所用，然後放在一邊，如果送「活體」就不得不好好照顧了。例如日本為答謝俄羅斯在311地震所提供的協助，就送普京一隻秋田犬，後者還把這可愛小狗訓練得非常有霸氣。純種的秋田犬其實是日本的國寶，早在1972年，美國尼克遜總統首次訪華時，當時中國亦回贈美國一對國寶大熊貓「玲玲」和「興興」，牠們去到美國之後生活了20多年，雖然交配成功但幼崽都未能成活，直到1999年興興因為腎衰竭而被施行安樂死，遺體保存在美國國家自然歷史博物館。

（圖片來源：Getty Images）

不過說到美國收到過最具份量的禮物，相信大家都知道就是來自法國的自由女神像，自由女神像紀念美國的獨立100周年以及結束了南北戰爭廢除了奴隸制度，為實現和平和民主邁進了一大步。神像由法國建造，組件運輸到美國之後才組裝起來，而底座則由美國製造，有著兩國合作的象徵。