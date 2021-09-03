阿富汗│1兆美元的環保能源原材料將成政治籌碼　中美將為此角力？

8月31日美國正式從阿富汗撤軍，在漫長的耐久戰上，塔利班武裝分子在現階段，可算是獲得勝利。阿富汗伊斯蘭共和國總統穆罕默德・阿什拉夫・甘尼・艾哈邁德扎伊（محمد اشرف غني احمدزی ）在逃亡時，曾傳出他打算帶走裝滿4輛車和1架直升機的現金，更未能全部帶走，讓部份現金遺留在機場跑道。後來甘尼就出面表明沒有此事，而且時至今天已經半個月，留在機場跑道的現金去向，就一直未有下文，相信真相最後會大白。

阿富汗會成為長年的兵家必爭之地，有部份原因是其戰略地埋位置。因為阿富汗是整個歐亞非三大洲的樞紐地區，北面是俄羅斯，西面是中東的石油大國，又是中國和印度連線處，所以不少人也認為控制了阿富汗，就可牽制俄羅斯、中國、印度、中亞和中東等國家。因此近百年來先後有大英帝國與蘇聯嘗試入侵阿富汗，在2001年911事件後，美國就以此為理由，進行長達20年的武力介入。

阿富汗除了地理位置的優勢外，地底下有著巨量稀土資源，將來會否成為阿富汗的最大本錢？美國政府曾公開當地的報告，估計阿富汗擁有大量黃金、鉑、銀、銅、鐵、鉻鐵礦、鋰、鈾和鋁及稀土資源，當中更有著世界最大鋰儲量，估計礦產價值至少1兆美元。此消息一出，以為會為阿富汗取得大量投資資金？中國近年一直在海外積極投資礦業，2007年曾與阿富汗洛加爾省接洽，更投資30億美元，買下30年開採銅的租約，不過至今亦未能取得任何東西。原因是多年來的衝突，令當地的道路、發電廠與鐵路也是破爛不堪，基礎設施同樣嚴重不足，令美國政府也沒有能力開採，同時讓一眾企業與國際投資者卻步。

20年來的長期衝突，令阿富汗的基礎設施也嚴重不足。（圖片來源：getty）

當全球各國逐漸重視環保議題，不少先進國家相繼立法，於2030至2040年前停止生產燃油車，全面改用電動車。同時間大家手上的智能手機的電池，也是使用鋰為原材料，再看看國際能源署 (IEA) 估計，到2040年全球對鋰的需求預計比2020年增加40倍，同時IEA估計，阿富汗需要16年時間改造才能正式採礦。不過亦有專家推算，只要允許開發礦產資源的話，阿富汗可在十年內成為最富有的國家之一。因此阿富汗的地下金庫，自然讓世界各國虎視眈眈。雖然美軍撤出阿富汗，塔利班武裝分子掌權，不過美國在外交手腕上，依然有能力制裁塔利班政權，繼而換得利益；中國近年的基建技術、資金與臉部辨識系統，或許能是塔利班政權正需要的元素，當然塔利班政權或會將環保能源原材料作為政治籌碼，與中美兩方進行一場政治角力，就看看誰會取得最後勝利了。另外即使成功開採礦產，阿富汗也將面臨種種環境污染所帶來的問題，令人民從面對戰爭所帶來的傷害，換成從環境污染帶來的災害。