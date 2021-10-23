遊艇｜豪華海上別墅擁2座無邊際泳池　180度玻璃環繞享無死角美景

這是來自義大利遊艇集團Overmarine與設計師Alberto Mancini合作推出第一艘擁有兩座無邊際游泳池的144呎超級遊艇「Mangusta Oceano 44」，這艘遊艇是熱門遊艇Oceano 43的進化版，豪華創新設計理念是想要打破大眾對海上生活的既定印象，重新詮釋夢想的海上生活。

船上的兩個無邊際游泳池分別位於主甲板上和足足有1,120平方英呎的日光浴平台，可以讓乘客悠閒泡水的同時也可以充分享受海上美景。Mangusta Oceano 44最主要亮點是在他的客廳，設計師將客廳設計成一個通風且舒適的社交空間，將側露台打通後會被海洋180度環繞，充足的自然光會從上層甲板的部分透明玻璃灑落，彷彿身處海中。

船內的裝潢著是以現代極簡主義混和木頭、大理石和皮革。主客艙位於主甲板上，氣窗連接上層甲板上有著透明底座的無邊際游泳池，每天早上都會有溫暖的自然光灑進來。除此之外主客艙還擁有自己的伸縮陽台，這是業界少見的一項獨家特色，主人可以輕鬆打開享受私密的悠閒時刻。

擁2個無邊際泳池的豪華遊艇Mangusta Oceano 44，讓你無時無刻都被夢幻的氣氛所包圍。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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室內潔白基礎色調搭配淺灰藍的中性色讓人無時無刻都心曠神怡，左右二側L型沙發的配置可以容納許多賓客盡情享樂，從客廳一眼望過去可以穿透十人座位的餐廳，並且四周都能看到寬廣的海洋，無論天氣好壞這裡都是最佳的休憩處。

這艘遊艇優雅的佈局特點是室內和室外十分和諧一致，這歸功於廣泛使用玻璃材質。不鏽鋼扶手和舷牆被柚木齊平安裝的透明玻璃表面所取代，這種解決方案開闢了新的海上景色，並實現傳統三層甲板達到以往做不到的寬敞開闊視覺。在性能方面，Oceano 44最遠航程為 4,500 海裡，最高航速 16 節，平均巡航速度 11 節，尖端的航行穩定器可以確保乘客海上旅行無與倫比的舒適度，享受一趟真正夢幻旅程。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：144呎超級遊艇擁有2座無邊際泳池的海上別墅 能夠舒服環遊全世界】