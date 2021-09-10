型格黑魂法國新銳品牌BLVCK進駐香港 人氣商品黑色狂迷不容錯過
/ 2021.09.10
BLVCK這個品牌由Julian O’hayon自2017年創立，他擅長將生活中常見的小物「BLVCKING OUT」黑化，由於Julian深明社交平台運用之道，開立Instagram帳號（@anckor）以宣揚其黑魂理念後更大受歡迎，由最初黑化的Starbucks杯開始已經深入民心，及後延伸出來的Blvck Tumbler Mug也成為了品牌最受歡迎的產品之一。特別需要一提，位於銅鑼灣崇光百貨5樓的專門店為慶祝開幕，買滿2,500港元的正價貨品就可以獲贈黑化環保水杯以及記事簿各一份，實在值得入手。
圖片來源：instagram/anckor
說回BLVCK這個品牌的故事，其實最初的黑化單品都只是Julian的個人興趣，例如麥當勞薯條、M&M朱古力、Coca-Cola、OREO、APPLE的產品等都是生活上常見的東西，型格卻又別具玩味，怎料引來廣泛關注足證世界上對黑色情有獨鍾的朋友大有人在。
位於銅鑼灣崇光百貨5樓的開店為慶祝開幕，買滿2,500港元的正價貨品就可以獲贈黑化環保水杯以及記事簿各一份。（圖片來源：BLVCK）
後來品牌終於推出設計單品，除了表面上的型格也希望宣揚簡潔設計、高品質的產品以及反奢華的理念，正是設計界的大勢所趨也與追求生活質素與態度的朋友不謀而合。在Julian的Instagram當中甚至見到他將家居都黑化了，整個人生及工作都融入黑色之中，證明緊握著心中堅持的一點就是最型格。
圖片來源：BLVCK
新店陳列了品牌一些最受歡迎的產品，由時尚服飾到體育用品和生活用品，將來會否如台灣Pop-up Store般推出黑色安全套這些限定品？再加上品牌亦有一姐妹品牌WHTE PARIS值得期待，如對品牌的產品有更多興趣，除了到新店朝聖也可從品牌網站入手可以海外配送的心水產品。
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