NFT第二大天價類別「無聊猿猴遊艇俱樂部」Stephen Curry也是粉絲

當大家感覺NFT熱潮已見慣見熟，或者會熱情減退了⋯⋯就錯了！剛剛完成了一個NFT交易拍賣，奠定了NFT收藏已經流行了的趨勢。

圖片來源：Bored Ape Yacht Club

回想起NFT領域當中最大亦都最早的NFT項目之一就有2017年創造出來的CryptoPunks。於今年5月在佳士得一系列9個頭像以1,696萬美元成交，不過在今個星期在蘇富比亦有一系列101個NFT捆綁包「Bored Ape Yacht Club」以2,440萬美元售出，雖然數量不同，難以直接比較，但已經成為NFT交易中其中一頂天價紀錄，NFT收藏家為之振奮。

圖片來源：Stephen Curry Twitter

與CryptoPunks的像素風格不同，Bored Ape Yacht Club（BAYC）雖然都是頭像形式，卻就是高清版本，而且僅僅是今年4月才推出的。最初系列共有10,000隻猿猴，最大的特色是每一隻都獨一無二地有不同的裝飾和表情，相信收藏者都會以自己的喜好甚至與自己相似的頭像來入手。例如NBA球員Stephen Curry就以180,000美元入手了一個#7990的頭像並改為Twitter頭像，據說是因為猿猴的毛髮與其勇士隊的球衣同為藍色。

CryptoPunks（圖片來源：佳士得）

BAYC都是以半隨機生成，擁有者除了可以使用頭像之外，亦會加入為俱樂部的名義成員，享有的福利有可以優先入手獨家商品、NFT獎金及使用在線塗鴉板等等。BAYC推出至今短短幾個月就已經成為了NFT收藏中僅次於CryptoPunks的第二大類別，最便宜的一隻猿猴已經要149,000美元，至今累積成交超過3.86億美元。

BAYC的背景故事都非常逗趣，故事發生在十年之後，猿猴投身於加密領域之後都享有財富自由，可是到時已經無礦可挖，猿猴就變得無聊所以表情憂鬱，就在一個沼澤中的秘密俱樂部與其他同樣無聊的猿猴嬉戲。後來為了讓猿猴解悶，還決定加入一系列狗狗寵物Bored Ape Kennel Club（BAKC），並且讓猿猴的擁有者可以優先鑄造BAKC，只需要支付手續費「Gas費」。BAKC亦都已進行拍賣，交易價大約為BAYC的十分之一。