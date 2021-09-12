「無聊猿猴遊艇俱樂部」BAYC推出變種血清　有打機元素名人追捧

先前介紹過現已炙手可熱的NFT「無聊猿猴遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club／BAYC），是繼CryptoPunks之後NFT領域中第二大類別，最便宜的一隻猿猴已經要149,000美元才能入手，至今累積成交超過3.86億美元。於9月2日至9月9日，在蘇富比分別有兩個系列NFT捆綁包「Bored Ape Yacht Club」和「Bored Ape Kennel Club」各101個的拍賣，猿猴的估價為1,200萬美元，狗狗的估價為150萬美元，最後猿猴以遠超估價的2,440萬美元售出。

圖片來源：BAYC

為了不讓這個熱潮減退，甚至更推出變種血清系列「Mutant Ape Yacht Club」，變種血清一共20,000支，先向10,000位擁有者派發，支付「Gas費」才可使用而變種出新的猿猴，另外的10,000隻變種猿猴以大約10,000美元出售，一日之內就售光，這就賺了1億美元。此外，血清都有分三種，M1及M2會繼承本來的特徵來變異，不過M3卻變種成全新的面貌，由於更有機會出現罕有特徵，所以價格大不同，已經炒高至120萬美元。今次的蘇富比拍賣中亦都會附送6支變種血清，但只有M1及M2。

圖片來源：BAYC

其實BAYC在4月23日開始發售之初，並沒有受到太大的關注，直到很快地被著名收藏家Pranksy留意到，一口氣購入250隻猿猴，外界一知道就恍如見到引路明燈，交易隨之激增，不花2個小時所有猿猴售罄。除了炒賣的作用之外，BAYC與其他NFT項目最大的不同之處是不只購入產品等待漲價，而且是加入了俱樂部（雖然BAYC的背景故事也的確是俱樂部），在俱樂部內除了有成員專享的功能和優先權，亦是一個身份認同，大家可以聯繫、關注大家，再加上擁有猿猴的成員不少都非富則貴，不乏球星明星，畢竟這猿猴已經成為潮牌一樣。

圖片來源：BAYC

又正如新推出的變種血清系列，BAYC系列除了有諸如其他NFT項目在交易上的優點，更加入了玩樂元素，如果是本身就喜歡打機、抽新品的收藏家，或者已墜入猿猴的瘋狂之中。