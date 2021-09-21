電動交通世紀｜瑞典電動船開拓環保海運　兼具定制設計智能操控

在今個世紀解決環境問題是最為逼切的燃眉之急，電動車的普及進程加快，在不同的地區都會逐步在2030至2040年之間停止燃油私家車的新登記，電動車勢在必行，原來連海路上也開始電動的世紀。

（圖片來源：X-Shore）

來自瑞典主力打造電動船的X-Shore，在去年已經推出最新的全電動船隻「Eelex 8000」，在今年正式投產，除了電動為一大特點之外，還配備了更多的新科技以及客制化設計，製造船隻的物料也採用可持續物料，可謂是船運的未來。

（圖片來源：instagram/X_Shore）

首先，採用電能驅動對於海洋運輸上有莫大的益處，除了比起使用化石燃料產生的碳足跡更小，也排除了廢氣及燃油對海洋環境的破壞，使用電能發電機也能大大減少運行時產生的破壞性噪音，寧靜而可與大自然融為一體。船體方面以亞麻纖維、再生材料和軟木甲板製成，物料亦有效抵抗衝擊。Eelex 8000的極簡設計和靈活配置，使船體化身為一張畫布接受隨意定制，採用模塊化系統構建，可以根據使用者當天的需要而製定功能，由水上運動、潛水、釣魚和運輸等一應俱全。船身設計靈感來自電鰻的力量和優雅感覺，每艘船都兼具時尚而堅固耐用。承載能力超過800公斤，可以隨意添加座椅，加上寬敞的開放區域成為舉辦聚餐活動和派對的理想之地。

（圖片來源：instagram/X_Shore）

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Eelex 8000擁有出色的速度和靈活性，專為高性能需求而打造，航速達30海哩以上，續航力達100海哩，配備225 kW發動機和126 kWh電池容量，所採用的充電器是於去年得到德國設計獎的Juice Booster，可以在兩個半小時內完全充電。X-Shore方面自豪地指出Eelex 8000可以經受起風暴，由於瑞典海域不乏波濤洶湧的情況，每艘船都在瑞典設計和製造並經受嚴酷水域環境的測試，在安全性上提供了不少信心。

（圖片來源：X-Shore）

最後不得不提的是傳統船隻沒有的功能，採用X Shore的應用程序以及Garmin MARQ手錶提供眾多無線功能，應用程序可以作為遙控鑰匙使用，作為重要的航海助手會不斷處理和報告航行速度、充電狀態、船隻狀況等數據，並會追縱船隻假若離開安全區域就會發出警報，這一點主要應用在防盜之上，此外如果配戴者在船上跌倒就會自動觸發船隻停止。X-Shore預計每年生產400艘Eelex 8000，定價為264,000歐元起。