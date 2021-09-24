無窮人國家│盧森堡是全球人均GDP最高國家　人口少卻成為優勢？

GDP總是用在世界經濟衡量的國際匯率，2020年世界GDP排名中，依然是美國以218463.3億美元為榜首，中國以155518.9億美元為第二。不過在人均GDP的報告中，發現近數年首位也是盧森堡，人口約為60萬，對比香港的沙田區也不及，卻被稱為無窮人的國家？究竟是甚麼讓這國家的人民富起來？其實基於盧森堡的三大經濟產業，包括鋼鐵工業、廣播電視與金融投資，今回先談談其鋼鐵工業如何引領盧森堡的經濟掘起，下回再談談其後的廣播電視與金融投資發展。

盧森堡的首都是盧森堡市，也是國家最大的城市，國家的總面積為2,586.3平方公里，是世界上最小的國家之一。（圖片來源：wikipedia）

盧森堡（Luxembourg）是實行君主立憲制的國家，君主來自德國拿紹公爵家族（Haus Nassau），是古代神聖羅馬帝國的諸侯國，屬於日爾曼底蘊的歷史文化。全稱為盧森堡大公國，因為擁有不少中世紀留下的古堡，加上全國70%的面積被森林覆蓋，又被稱為「千堡之國」。從地圖上看，盧森堡是被法國、德國與比利時包圍，身為兩大歐洲大國的鄰居，在過往自然是兵家必爭之地，不過到今日卻成為國家的地理優勢，更將地細人少的優勢發揮至極致。

中世紀盧森堡城堡建成後，國家經常轉手在法國、德國和荷蘭，在第一次與第二次世界大戰時，也是迅速被德國佔領，二戰後成為北約和歐盟的創始會員國之一。（圖片來源：Google Maps）

盧森堡發跡是源於其鋼鐵工業，在盧森堡的南部蘊含著接近3億噸的鐵礦資源，絕對可以號稱世界鋼鐵大國。早於1858年就建造該國第一座焦炭煉鋼高爐，有別於其他國家直接將資源出售，盧森堡反而逐漸建立世界最發達和完善的鋼鐵工業體系。1970年，盧森堡鋼鐵產量就達到巔峰546萬噸，雖然面對過石油危機等問題，至今還是保持每年約360多萬噸，人均鋼鐵產量一直穩居世界首位。總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾公司（ArcelorMittal S.A.）年產粗鋼9,080萬噸，佔據了全球鋼鐵產量的8%，位居全球第一，與第二位的中國寶武鋼鐵集團，有近3,000萬噸的巨大差距。正如中國人的一句：「挖礦富三代」，盧森堡在全球的鋼鐵業絕對是處於領頭位置，不過盧森堡政府希望經濟支柱多元化，同時發展出投資信託、金融、廣播電視等產業，下回再詳談金融與廣播電視的發展。

1870年代的梅斯（Metz）鑄造廠，後來成為ARBED Esch-Schifflange。（圖片來源：wikipedia）

正因為盧森堡人口不多，當政府想轉型或發展，推行出新的政策時，受影響的市民也相對較少，自然反對聲音也相對地少，令當地政府可以因應市場變化提出領頭式的決策。如2020年時，盧森堡就成為全球首個免費公共交通的國家，取消火車、有軌電車和巴士等的票價，有效解決道路塞車、環境污染與支持低收入人士。跟據消息透露，公共交通場的收益每年約為3千萬歐元左右，對比營運成本10億歐元而言，佔取不了多少比例，所以全面免費的話，讓更多人使用公眾交通工具，換取道路擠塞帶來的損失與行政成本，反而更有幫助，可見盧森堡政府的思維與前瞻性。