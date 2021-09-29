聖殿騎士團是世界銀行業元祖？　世界最早的跨國銀行？

因為聖殿騎士團的快速掘起，加上征戰多年，留下不少經典又輝煌的戰績，而且傳奇色彩突然沒落，一直是不少小說、電影或是遊戲的靈感來源，例如相關題材的小說有《聖殿騎士遺產》、《達文西密碼》與《撒克遜英雄傳》，電影有《驚天奪寶》（National Treasure）、《騎士風雲錄》（A Knight's Tale）、天國驕雄（Kingdom of Heaven），以及遊戲中的《刺客教條》（Assassin's Creed）都是以聖殿騎士團的歷史印記作啟發，如果要談聖殿騎士團所延伸的藝術文化發展，也是一個大課題，不過今回想談談聖殿騎士團為人民留下的遺產之一，世界最早跨國銀行的雛型與精神。

聖殿騎士團的徽章，是的雙人騎單馬圖像，象徵他們早期的貧困。（圖片來源：wikipedia）

聖殿騎士團（法語：Ordre du Temple），正式全名為「基督和所羅門聖殿的貧苦騎士團」（拉丁語：Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici），雖然在歷史上看後期聖殿騎士團與貧苦騎士扯不上關係，但最初創立諾言是「貧窮、貞潔、順從」。1098年十字軍攻佔聖地耶路撒冷後，因為眾多基督徒前來朝聖，但路途一直充斥反對勢力的伊斯蘭教信徒，會殺害朝聖者，所以大約到1119年時，為保衛朝聖者的安全，在阿克薩清真寺成立一個修士會，據說是建在所羅門王的聖殿之上，因此得其團名──聖殿騎士團。起初騎士團只是依靠捐助維持經費，成員也只有9人，不過1129年間，當時基督教世界影響力頗大的教宗正式承認他們的地位，後來更授予特權地位，只對教宗負責，不受國王和地方主教指揮，並且具有免稅與在其領地收取十一稅等。

聖殿騎士團在作戰過程，自然會劫掠敵人大量的財富，加上十一稅特權，猶如不用交稅又能累積財富的獨立軍隊。隨即發展至歐洲和西亞也設立組織機構，更因為是教宗重要軍事力量的信心保證，開始為基督徒們提供匯兌服務。只要在分部存錢，就可以帶著類似匯票在另一分部兌換現金，一方面為減少朝聖者旅途的損失與方便性，另一方面聖殿騎士團會收取匯兌手續費成為收入來源。同一時間，教皇與各國國王可以向聖殿騎士團貸款，換取當時向東擴張的軍事勢力，加上騎士團有時會充當保鏢的角色，令其收入源源不絕。

經典遊戲《刺客教條》就是以聖殿騎士團的古代遺物為故事背景。（Assassin's Creed）

其後聖殿騎士團自然繼續壯大，逐漸發展至歐洲和中東，擁有近千家分部的集團。據說在鼎盛時期，聖殿騎士團超過2萬成員，擁有9,000座莊園或領地，年收入600萬英鎊，要知道當時英國國王的收入才3萬英鎊，所以不少國王更要向聖殿騎士團借錢，在法國、英國與歐洲地區獲得巨額貸款。說到這裡，不難發現聖殿騎士團已經與現今的跨國銀行一樣，提供著儲蓄、貸款等服務，除了其軍事實力與財富規模外，更包括銀行業最重要的信譽。

現今銀行業的雛型與精神，正是源自聖殿騎士團的經營模式。（圖片來源：getty）

可惜正因為此而引來聖殿騎士團的沒落。雖然在聖殿騎士團擴展的期間，有著數場著名的戰役，以少勝多表現出其強大的戰鬥力。直到1241年，蒙古的拔都開始西征入侵波蘭，聖殿騎士團大敗，蒙古鐵騎漸漸到達無人能擋的地步。1291年，耶路撒冷王國正式宣告滅亡。聖殿騎士團亦退回法國，而法國國王當時還身負他們的巨債，加上騎士團依然擁有幾千座城堡和巨額財富，於是引發法國國王腓力四世，以「異端」罪名剷除他們，在1307年10月13日星期五（「黑色星期五」的由來之一），逮捕138名聖殿騎士團成員，最後不是死於審訊就是死於火刑。不過因為聖殿騎士團的財產分佈多個地區，法國國王根本未能單從138名成員身上就獲得全部資產，所以一直引發後人對聖殿騎士團遺產的猜想。