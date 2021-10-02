台灣金點設計獎出色設計作品公布　田馥甄《一一》MV是其中之一

設計的力量足以影響世界的發展以及人類歷史的推進，所以世界各地一直都有舉辦國際設計獎，在9月來自台灣的金點設計獎（Golden Pin Design Award）得獎名單塵埃落定，馬上來看看得獎作有否啟發到大家。

點睛設計：「寶特瓶回收再製壓紋袋包」（圖片來源：金點設計獎）

金點設計獎在1981年已經成立，當中包括專為專業設計師以及已上市量產產品而設的「金點設計獎」、為未量產上市之概念產品而設的「金點概念設計獎」，還有鼓勵設計學生參與的「金點新秀設計獎」。作為國際設計獎，今年收到除了台灣、中國、香港之外，一共627件來自日本、泰國、新加坡、美國、德國、韓國等的世界各地的優勢作品。

KOKUYO設計的「stock stack」（圖片來源：金點設計獎）

在產品設計類範疇，今年的得獎作有來自點睛設計以回收材質設計的「寶特瓶回收再製壓紋袋包」，所採用的所有物料如布料、鈕扣及縫線都是回收產物，布面以壓褶設計營造出視覺層次與質感。但說到產品設計往往都是日本設計師的囊中物，來自日本知名文具品牌KOKUYO設計的「stock stack」是一款摺疊椅，別以為摺疊椅只在戶外或露營時使用，今次是專為辦公空間設計的，S形框架據供休閒感以及符合人體工學，而且容易收納摺疊，特別適合現今的休閒辦公態度。

深圳洛可可工業設計的「立式吹風機」 （圖片來源：金點設計獎）

來自深圳洛可可工業設計的「立式吹風機」 卻將傳統吹風機與立地支架結合，採用雙出風口設計可以優化氣流方向，更加吹髮面積，可以大大幫助到經常花上半天整理頭髮的女生。還有泰國設計公司Sarunphon Boonto為當地家具品牌Corner 43 Decor打造的「Bilid — Rattan Room Divider」就非常有東南亞風味。這款雙面藤製隔板可以間隔室內空間，一邊是平滑流暢的藤編圖樣，可以營造出平和氛圍，另一邊則是動態的波浪打造動感，而且由暖色調至冷色調7種顏色漸變而成，點綴家居就最好不過。

泰國設計公司Sarunphon Boonto為當地家具品牌Corner 43 Decor打造的「Bilid — Rattan Room Divider」（圖片來源：金點設計獎）

另外在傳達設計類範疇當中，得獎作是仙草影像製作有限公司專為田馥甄歌曲《一一》而打造的音樂MV，故事講述市井小民翻轉人生際遇的故事，可以反映出平實的生活感又具有台灣風格。以動畫原理的幻影箱為架構，以視覺暫留形成動態幻影，疑幻疑真。