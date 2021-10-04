天價Pokémon產品｜夢夢Oreo要價24萬、初代卡包一盒拍出318萬

有玩手遊的朋友，相信最近都會留意到人氣手遊Pokémon Unite（寶可夢大集結），經典的5對5玩法，加上別具情意結的寵物小精靈，身邊不少即使平日少玩手遊的朋友也要「入坑」，Pokémon當年瘋靡幾多小朋友，而他們今天成為了大人，這份情意來到今天已然聲價十倍。

圖片來源：Oreo

於9月推出的Pokémon與Oreo聯乘系列，包括16種小精靈幻化成Oreo餅，當中當然有著自動畫到遊戲都是傳說級稀有的小精靈「夢夢」，最近於網上拍賣平台eBay就出現多個「夢夢」Oreo拍賣，其中聲勢最浩大的竟然叫價3萬美元！或者已經成為最貴的Oreo了。上一個紀錄就要數到去年知名潮牌Supreme發布2020春夏系列時，同時推出的Oreo聯乘之作，Oreo上面印上Supreme的標誌性Box Logo，而且口味是紅絲絨蛋糕，甜中帶鹹別具特色，除了潮流效應之外，也被選為十大美味餅乾之一，當時在eBay一度拍出21,700美元之天價。

圖片來源：Oreo／Supreme

說回Pokémon，其實當年的小朋友玩意於今天已經極具收藏價值，無論對小朋友還是大人的人氣都沒有退卻過，使之自90年代開始至今都沒有沒落。除了遊戲之外，Pokémon的另一個玩法就是卡牌遊戲，Pokémon卡牌更加進入了收藏品的範疇。於今天1月，在Heritage Auctions就有一個拍賣創造了最貴的Pokémon卡牌紀錄。

圖片來源：Heritage Auctions

一盒於1999年出廠的未開封第一代Pokémon卡以408,000美元（318萬港元）成交，一疊卡的價值好比「一疊樓」，其實最初的市價只需720港元，現升值近4,417倍，但試想想又有多大的機會當初入手了卻沒有開封？所以更具稀有性。而且Pokémon卡分為基本卡組和擴充包，是次拍賣的是後者，而要抽到稀有卡就必須從擴充包入手。例如同場拍賣的還有一款特別版水箭龜（只推出過兩張），以36萬美元成交，以及初代噴火龍以30萬美元成交。

圖片來源：Heritage Auctions

圖片來源：Heritage Auctions

每一盒卡包有36包，每包有11張，至於擁有者從396張當中有沒有抽到稀有卡就不得而知了，畢竟是次因未開封而卡牌保持在最佳狀況，要開封抽卡還是以最佳狀況傳承下去，相信擁有者會因此而進退維谷吧。