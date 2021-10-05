太陽能板一定沉悶？杜拜世博荷蘭館「生態球」展現美麗的發電方式

要推動環保，環保能源說得上是必要的一環，皆因地球的文明都依賴著能源，傳統使用化石燃料造成的碳排放正破壞著美麗的地球。然而我們早就了解到環保能源的可行性，在城市之間不難見到太陽能板，甚至不久的將來太陽能電池也會普及到生活上的各個範疇。太陽能板雖然實用，但美觀實在欠奉，除了在2020杜拜世博會上出現在荷蘭館的這個設計。

圖片來源：DutchDubai／Van Aubel

這美觀的太陽能板就安裝在由Van Aubel設計的荷蘭館屋頂上，既能為展館供電，又可以讓陽光進入空間，採光效果一流。彩色半透明的太陽能板設置在垂直花園上方的天窗，向來我們對於太陽能板的刻板印象非藍色就是灰色，都是沉悶非常的，這一次有著粉紅色和藍色並產生出莫列波紋的效果，遊人經過會透射在彩色的光線之中美侖美奐。

圖片來源：DutchDubai／Van Aubel

利用自然光線可以產生出多變的效果，在一日之中不同的時段都會產生變化，太陽能板除了提供電力，更可以是美麗的，甚至成為一種來自大自然的藝術，完全重新定義了太陽能板。而且室內採用自然光有時會令環境升溫，反而太陽能板作為一道阻隔就沒有問題了。雖然這個太陽能板設計是為亮點，然而這次荷蘭館的整體亦是一個自給自足的微型世界，也就是一個生態球，可以創造水、能源和農作物，而且太陽能板所採用的顏色也是專門為了植物進行光合作用所需的波長而設。

圖片來源：DutchDubai／Van Aubel

原來傳統的太陽能板的生產會用到有毒的材料，所以今次的設計也著重於環保和無害物料的使用，其設計便於拆卸及循環使用，例如今次在杜拜舉行世博，太陽能板就由阿姆斯特丹運到杜拜，體現出簡單的組裝過程。而且杜拜陽光充足，空曠的地方也有很多，很適合利用太陽能，透過今次的展示，希望可能改變當地對太陽能應用的看法，可以用更美麗的方式來發電。