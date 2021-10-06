亞洲拉斯維加斯│全球人均GDP第二　澳門的博彩業冒起

早前一直談及北歐或是歐洲國家政策，當地政府如何一步步帶領國家的經濟起飛，在全國化的大環境下，依然充滿競爭力。今回將目光轉到香港的鄰居──澳門。同樣實行一國兩制，「澳人治澳、高度自治」為前題，澳門憑著博彩業的開放令經濟起飛，在2018與2019年的人均GDP榜單中，也是與瑞士并列第2，絕對是全球富有地區之一。

澳洲被稱為不夜城，夜生活與博彩業同樣聞名。（圖片來源：getty）

在現時被稱為「亞洲拉斯維加斯」的澳門，其實早於2006年澳門賭場總營業額已超越拉斯維加斯，是全球第一賭城。由大型博彩業建築物構成城市面貌，將近每一條街道擁有一間賭場的感覺。跟據澳門統計暨普查局的公佈資料，至2016年底，澳門共有38家賭場，6287張賭桌，13826部老虎機；博彩業稅收達843.75億澳門元，佔政府財政總收入（1024.12億澳門元）的82.4%。同時澳門擴展至5大類：娛樂場賭博、賽馬、賽狗、彩票和足球博彩，不過賽狗自2018年就停辦了。

在1849至1999年，澳門為葡萄牙殖民地，不過早於1783年葡萄牙已經開始以不同形式管治澳門。（圖片來源：wikipedia）

1847年澳門還在葡萄牙的管治之下，已經將博彩業合法化，一來方便管理，二來又可收取稅金增加收入，所以當時以「東方蒙地卡羅」之名廣為世界所知。1961年，葡萄牙政府決定在澳門地區開設幸運博彩，此舉讓澳門旅遊客急升。1999年回歸後，收著亞洲金融風暴影響，已經連續3年出現經濟負增長，更高為1998年達到-4.6%。澳門新政府思考著新出路，在2001年決定開放賭權，亦是令其博彩業冒起的關鍵。當時的澳門賭牌招標中，由澳門博彩控股、永利澳門與銀河娛樂投得，不過銀娛兩大股東在經營前出現分歧，要求澳門政府娛就所簽合約進行修改，結果按澳門博彩法中「分專營」規定，批准銀娛以「轉批給」方式將賭牌一分為二，由銀娛持有主牌，威尼斯人獲發副牌。當此例一開，隨即引起世界各地的投資者對博彩業的興趣。2005年澳博就以2億美元（約15.7億港元）分拆副牌予美高梅；第2年永利澳門更以9億美元（約70億港元），把副牌拆給新濠博亞，形成現時的「三主三副」共六個賭牌局面。正因大財團的加入，建設大型酒店與商場，變成渡假中心面貌，令澳門博彩業正式起飛。同時再加上2003年中國實施港澳個人游，澳門是中華人民共和國管轄範圍內，唯一允許合法經營賭場的地區，變相加劇博彩業成為澳門經濟的龍頭產業。期後發展至2018與2019年的人均GDP榜單中，以人均8.4萬美元（約66萬港元），與瑞士并列第2，不過單一產業往往會讓不少經濟學家擔憂。

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當博彩業帶來豐厚的收入，澳門政府也積極完善社會福利政策，自2018年開始，自後14次「現金分享」，直接將博彩業的收益回饋市民，加上敬老金、工作收入補貼、補貼車資、電費等。同時博彩業入職要求低，而且人工不俗，起薪為1萬8，加上升職與「貼士」，絕對是可觀。可惜2020年爆發疫情，賭場全面關閉，旅遊客急遽下降，令澳門在2020年人均GDP榜單中，以36,350美元（約28萬港元）跌至25位。跟據澳門經濟及科技發展局的公佈資料，2021年上半年入境旅客總數為392.8萬人次，已經比2020年低潮上升20.2%，不過還是不及2019年高峰時單一季的3分之1。疫情過後，世界各地可能對旅遊的慾望爆發，會否造就澳門再創新高 ?