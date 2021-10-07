De Beers新系列體現重質而非重量　不只賣鑽石而大力進行環保工作

對於鑽石大家看待的角度可能有所不同，是美的化身、愛的象徵抑或是歷史的印記，不過都無阻鑽石的魅力四射。說到鑽石就不得不提創立自1888年的De Beers，雖然深具歷史的De Beers已經是業界的巨頭，但從來都沒有停下腳步。品牌有著雄心萬丈的2030年「建設永恆」目標，在這之前要將所開採及出售的每一顆鑽石的來源和影響公開，將會利用區塊鏈、AI等技術去實行，同時就令到品牌可貴的歷史更具價值。常聽到品牌著手環保及人道工作，由於鑽石來自大自然，所以品牌的工作核心比起其他行業也可能更著重於回饋大自然之上。

是次系列中選用8顆由35到130克拉不等、來自波札那和加拿大的鑽石原石（圖片來源：De Beers）

最近品牌推出1888 Master Diamonds系列，是為對品牌創立之年致敬之外，也對發現大自然最古老的奇蹟而感歎。每一顆作品的蛻變過程都難得地公開，包括剛被發掘出來的天然原石型態，以至到切割和拋光後示人的面貌。是次系列中8顆由35到130克拉不等、來自波札那和加拿大的鑽石原石，由專業拋光工匠經歷三個月時間處理，打造成19顆天然美鑽，其中14顆具備最高等級的D色、淨度內外無瑕級數，由此可見鑽石的最大重量並非最重要的考量，而是每一顆都做到品牌頂尖的標準。

1888 Master Diamonds系列，是為對品牌創立之年致敬之外，也對發現大自然最古老的奇蹟而感歎。（圖片來源：De Beers）

（圖片來源：De Beers）

每一顆美鑽都各具特色，當然最好的做法是根據客人的要求而提供專屬的高級訂製服務，以至每一顆作品都是獨一無二的。例如是次品牌委託藝術家Cecilia Carlstedt以抽象藝術去演繹出新系列作品的獨特之美。所採用的色調圍繞藍白兩色，結合鑽石與光線互動時折射出來的色調以地平線代表品牌特點。除此之外，鑽石絕非一個美字就可以涵蓋一切，有深度和內涵會令美鑽更具意義。所以品牌鑽石的來源可追溯性與道德開採是為品牌的核心價值，例如在2003年解決了「金伯利進程」衝突鑽石問題，有助於根除著名的非洲血鑽非法貿易。除了產地、去到工坊以至專門店銷售都遵循非常嚴謹的道德章程，是為100%非衝突鑽石。

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最後，剛才提到的「建設永恆」目標，亦關係到在2030年之前為非洲南部超過1萬名女性微型創業家提供幫助。同時積極保護生態多樣性，當中運用到大膽創新的舉措來應對氣候變遷的負面影響。來自於大自然，回饋大自然，龐大的De Beers企業能力所至，將責任肩負起來，影響到令每一位客人以至業界的一分子都感到一份使命感。

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「鑽石恆久遠，一顆永流傳」這句說話是南非的De Beers公司的宣傳口號，這家坐擁世界上七成鑽石產量的巨頭令到30年代之後鑽石戒指作為訂婚戒指成為常態。那麼，鑽石在歷史上又如何成為愛情的代名詞？最著名的鑽石又有哪些？