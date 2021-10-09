量膚定制護膚品牌mtm labo　自然日式風格專業評測專屬完美妝容

或許大家都不時聽過定制專屬化妝品如粉底或唇膏顏色，其目的都是為了更切合消費者需要，達至最完美妝容。然而作為最重要的日常護膚過程，又怎可以不體驗一下這份專屬定制的貼身肌膚設計。

（圖片來源：mtm labo）

「mtm labo」創立始於1991年，以致力為客人提供最專業的個人護膚處方為理念。品牌將「懂你，懂肌膚」的護膚概念帶到香港，其意念是首次從日本研制護膚品文化引進，亦是第一間在香港提供個人處方護膚產品及療程的美容品牌。

「量膚定制」有機護膚 custom-blended harmonious collection（圖片來源：mtm labo）

「量膚定制 」向來是mtm labo的獨特品牌理念，透過到門市利用專業的肌膚評測儀器分析去了解客人的肌膚問題，如果實在難以抽空又可以在網上答問評測，從而在調配庫中挑選出客人需要的草本原液，添加至產品中，成為獨一無二的專屬處方，找到真正適合自己肌膚的護膚品。

（圖片來源：mtm labo）

當中皇牌產品custom-blended eye mask包括custom-blended eye expert essence及collagen pad，兩者需結合使用。 精華原液蘊含多種豐富草本精萃，可以阻截黑眼圈的形成，預防光老化及自由基的侵害，同時提升肌膚免疫力。而兩款膠原眼膜分別針對眼部皺紋及黑眼圈兩大常見煩惱，「outline」含豐富的秋葵精萃﹐強效對抗細紋；「highlight 」含α-熊果苷成分，有助擊退黑眼圈和對抗紫外線，延緩肌膚老化。

custom-blended eye mask（圖片來源：mtm labo）

mtm labo前身為MTM，於2020年10月，品牌換上新名字以及重新定位。無論在商標、店舖裝潢以及產品包裝上也重新換上自然系日式風格。設計由日本殿堂級設計師原研哉先生及其團隊操刀，讓買家能從購物體驗中感受到日本恬靜細膩的生活態度。產品包裝以米黃色為主調並配上深綠色產品瓶身，給人一種簡約又富質感的感覺。

負責mtm labo品牌形象煥新項目的合作伙伴日本設計中心，於2020年11月開始在東京總部 13 層 POLYLOGUE 舉辦 「VISUALIZE 60 Vol.1」展（圖片來源：mtm labo）

品牌從內到外體現出以簡單便捷的護膚過程，經過精心定制，讓肌膚得到最高效的保護與改善。大家不妨都到專門店或網店，親身體驗一下量膚定制產品的魅力，找回真正屬於你的完美肌質。