LV全新香水系列Les Extraits　大師出手設計香水瓶藝術品般的動感

儘管有些女生自帶迷人的香氣，然而選用適合自己的香水，往往都被視為品味的象徵，亦都能夠增添魅力與自信。選用香水絕不能隨便，因為一旦用錯或者過份強烈就會成為災難。各大時尚品牌都有推出香水，例如LV（Louis Vuitton）就於早前推出全新香水系列Les Extraits，有五種不同香味而且概念以「揚帆出海」為靈感，在瓶身設計上亦費上精細的功夫。

圖片來源：Louis Vuitton

五款香水包括「Dancing Blossom」寓意「空中庭園，花瓣飛旋」，帶領女生飄向遙遠的王國，感受四季變化，被品牌的調香師Jacques Cavallier Belletrud詮釋為繁茂非凡的自然風光，所以選用濃密花香，包括莊嚴而珍貴的格拉斯玫瑰、雙瓣茉莉和印度晚香玉的豐盈之美以及散發杏子果香的桂花。「Cosmic Cloud」以「探索未知的旅程」為題，選用用麝香原精，以巧克力包裹的零陵香豆杏仁香調增加誘人的甜美呵護。

Dancing Blossom（圖片來源：Louis Vuitton）

「Rhapsody」的概念非常哲學，品牌形容為「在地平線無限延伸之際，開啟魂牽夢繞的非凡旅程。」由調香師重塑了香水界最精緻的西普香調，帶有廣藿香、茉莉和催情迷人的依蘭魅力，加上清新涼爽的瑪黛就更顯得優雅。帶有琥珀色調的「Stellar Times」有著穿越時間的潛意識之旅的意味，橙花、秘魯香脂和香草勾起東方魅力，恍如穿越寺廟、乘著魔毯探索秘境。最後有充滿夢幻氣息的「Symphony」，清新薑皮、西柚、佛手柑和橘子展現如絲幼滑的質感和閃亮的圓潤氣質。

除了以上五款大師級香調之外，瓶身的設計亦由普利茲克建築獎的獲獎建築師Frank Gehry操刀。今次是他首次為香水瓶設計，呈現一種視覺上的動感，呼應「揚帆出海」的靈感，而帶有唯美曲線的感覺。花形瓶蓋由鋁製成，猶如一朵扭曲而盛開的花朵。他指出航海與賽車的運動本質不同，風帆輕輕移動、空氣流動，而掌舵人只是試圖保持穩定。帶有建築感的設計再現船帆的隆起，以及航海時在風中飄揚的頭髮等，是一種帶有藝術感覺的動態。