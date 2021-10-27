正值「浪費時代」企業與消費者的環保責任　設計又會是答案嗎？

在全球暖化、極端氣候與溫室效應等字眼，在教科書中早已出現，時至今日延伸出碳中和、減碳與淨零等概念，可謂在21世紀中各個發達國家也在經濟發展與環保進行不同程度的角力。現時不少環保理念與措施都針對企業家們，不過環保理應人人有責，開源節流是一眾環保團隊的口號之一，我們偏偏身處一個被方便性定義的浪費時代，充斥各式各樣的消費誘惑。最近在倫敦設計博物館（The Design Museum），就開出名為「Waste Age: What can design do?」的展覽，探討一次性文化的興起與解決方案。

位於英國倫敦西部Kensington的The Design Museum。（圖片來源：The Design Museum）

自1989年開館的The Design Museum，致力於建築與設計領域，由AK-47至Christian Louboutin設計的高跟鞋也會涵蓋，2018年更被授予「年度歐洲博物館」。正因為多年的展覽經驗，深深感受到當下的設計所引發的問題。

策展人Gemma Curtin：「不要把物品看作是有生命終結的東西，它們可以擁有很多生命。」（圖片來源：The Design Museum）

過往以石器時代、青銅時代與蒸汽時代來定義人類的發展史。現時全球每年產生20億公噸垃圾，預計到2050年將增加到34億公噸，當中只有15%的廢物被回收利用。因此The Design Museum稱現時為一個浪費時代，從時尚到食品、電子產品到建築，甚至是包裝，也應該尋找失去的價值，所以今年就開設「Waste Age: What can design do?」的展覽。分為3個部份，講述由獲取、製造至浪費，談討經濟發展背後造成的環境危機，透過300多個單位展示由產品、時尚和建築設計師利用再生和天然材料開發的一系列解決方案。

由Blast 工作室，使用咖啡杯廢料餵養的菌絲，透過3D打印出的柱。（圖片來源：The Design Museum）

假若垃圾不是次要，如果垃圾絕對是我們創造的文化的核心呢？ The Design Museum首席策展人Justin McGuirk

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為表達廢物危機的規模，環保組織 Cornish Plastic Pollution Coalition在英國Cornwall一個冬天就收集了6,600個瓶蓋。（圖片來源：The Design Museum）

The Design Museum策展人McGuirk在訪談中表示，企業會認為回收或是環保理念，是取決於消費者的行為，但展覽的立場是，必須由企業們提供可行的選擇，才能讓整個系統持續發展。因此整個展覽中有著不少循環再造物料或是再生物料的應用，不過並非單從回收與設計層面出發，同時也大大談到浪費的情況，更是追溯工業革命開始，隨著一次性塑料的出現與便利文化的興起，讓人在生活中不斷製造更多垃圾，希望大家從中思考如何減少浪費的同時，並且製造企業也用上環保物料的可行性，展望各界也一同積極參與未來發展。