Apple連續九年奪下全球最佳品牌成功秘訣何在？曾經歷破產邊緣

最近由國際品牌諮詢公司Interbrand發布今年的全球最佳品牌排名「Best Global Brands 2021」，毫不意外地由Apple奪冠，沒有驚喜是因為品牌已經連續第九年奪冠，緊接其後的是Amazon、Microsoft及Google。相信這個結果大家都能接受，或者單單從使用Apple的產品都能夠了解到品牌為何會成功，然而一家好的品牌除了產品之外，在管理及企業內部的層面都與眾不同，今回就來看看令Apple成為最佳品牌的原因，以及這傳奇企業也曾有過破產邊緣的危險期。

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成功的企業文化

Apple的成功很大程度上與其企業文化有關，要在一個年度打造出好成績或者不算最難，真正的傳奇是連續多年來都能夠維持下去，從企業的內部或者可以看出一麟半爪。原來Apple的工程部（產品研發）與行銷部門是脫勾的，可能大家會覺得缺乏溝通會否產生問題與摩擦？不過在Apple的立場卻認為這兩個部門分別是公司最重要的核心，產品與服務，兩者要結合為一才是最以人為本？還是各自以自身認為最好的做法去實行才是最好的方法。至少這樣可以大大減少爭執，沒有互動就沒有摩擦，更重要的是Apple多年來都是業界、以至是人類行為的領導者，他們做的決策往往影響著人們，而非被人們影響回來。

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從不著急推出產品

此外，雖然Apple是業界的領導者，不過要說到最新的技術和設計，它卻未必是先行者，這卻是Apple故意為之的。無論是智能手機、平板電腦甚至是電腦，Apple的產品都並非業界首創，iPhone出現之際，市場上已有大量的競爭者，但無疑地它卻成為了不少用家最喜愛的產品，正是因為Apple並不旨在最快推出產品，而是把核心轉向生產人人都喜歡的作品，而且與同類型競爭者有著截然不同的分別，打造出過人的獨特性與識別性。

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力挽狂瀾的精神領袖

接下來還是不得不提教主Steve Jobs，無疑地Steve Jobs為Apple帶來很多，但始終一個人並非一家企業，企業最重要的還是其企業文化，正是以上提及過的例子，可以創出佳績也能安定守業，但當面對災難級的問題，有時也需要英雄現身。教主的地位無可撼動，他本來就有份共同打造出Apple，可是卻在1985年被董事會逐出，於是他就另立門戶創立了NeXT，在翌年成立Pixar，打造出《Toy Story》這些燴炙人口的傳奇動畫，直到Pixar被迪士尼收購之後竟然使他成為迪士尼最大個人股東，這就是另一段佳話了。

2004年在英國、德國和法國推出 iTunes，用戶可以從700,000首歌曲庫中購買和下載專輯或單首歌曲。（圖片來源：Getty Images）

於1996年，Apple在解僱了兩任CEO之下因為經營不善等問題而迎來破產邊緣，在此之下即使是亡羊補牢，也要請回Steve Jobs力挽狂瀾，最後只花一年就轉虧為盈，旋即打造出輝煌的iPod、iPhone、iPad時代。大家今天喜歡的iPhone，絕非單單是一部高科技智能電話這般簡單，我們喜歡的是它的態度、服務和系統，Steve Jobs重回Apple之後首個震撼性的佳績就是將硬件、軟件和服務合而為一，創造出iPod與iTunes的組合，此舉完全顛覆了音樂播放器與音樂的產業，剛推出就大受歡迎，為公司帶來100億美元的收入，在這之前Apple的市值只有60億美元。同樣地在2008年推出了App Store，再與iPhone和iTunes整合起來，正是眾人皆知的智能手機革命，大大改變了現今人們的日常生活行為，現代人自此機不離手。

Steve Jobs在2011年10月5日逝世，至今剛剛逝世十年，藉此機會最近在拍賣行Bonhams有一封Steve Jobs年少時的手寫信迎來拍賣，在11月3日起以30萬美元起拍。這封信是教主於1974年2月23日執筆的，而對象則是現在赫赫有名的創新設計公司IDEO的CEO Tim Brown。原來二人是年少時的好友，當時19歲的Steve Jobs大學輟學，很多時大家以為成功的人不需要讀大學，但其實當時Steve Jobs亦經歷著一段矛盾掙扎的時期，並開始尋找生命的意義，信中提及到他對禪宗佛教的看法，並說出一些超出他年齡的深度話題，後來他的確到印度禪修去。作為Apple的精神領袖，Steve Jobs有著很強的感召力，在教主年代Apple的員工都對公司以及這位高層有很大的歸屬感，正正是他「教主」之名的由來，據說他曾在2009年向員工宣布因為健康問題要暫時離開公司去治療，隨即Apple的股價就跌了10%，但相信員工們都了解自己並非神化了這號人物，而是他切切實實的以功績與努力去贏得大家的青睞與信任。