CHANEL No.5香水100周年　推限量鑽石、彩色珠寶頸鏈戒指耳環致敬

CHANEL香奈兒2021年推出「N°5頂級珠寶系列」，致敬香奈兒5號香水誕生100周年，珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau將香水與珠寶兩大領域結合，以珍稀寶石組合彰顯N°5香水美學中五個重要元素，成為史上第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。

其中最卓越珍貴之作首推品牌珍藏的55.55項鍊，從原石開始，以和諧的祖母綠形切割，完美取得D色無瑕（D Flawless）55.55克拉八角形鑽石。10月再呈現多件新品，使用黃鑽、黃色藍寶石、橙色藍寶石、黃色綠柱石，打造如香水般澄透金黃的項鍊、手環、耳環、戒指，讓人聯想到瑪麗蓮夢露「穿在身上的香奈兒五號」。

5大設計主軸

N°5頂級珠寶系列從初步設計到製作成品為時超過 2 年，為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列，從瓶蓋、瓶身、數字、花卉、香氣的軌跡等五大靈感作為設計主軸，再延伸出26個子系列。N°5頂級珠寶系列共有123件作品，包含27款項鍊、26款耳環、10款胸針、19款手鐲、37款戒指、3款珠寶腕錶、1件座鐘。其中32件珠寶全世界只有一件，2件為獨特顏色作品，6款限量作品，每款作品限量發行5件。還有8件為可轉換式設計。

（CHANEL官網）

工藝重點

1. 標誌性包邊：

珠寶創意工作為N°5系列開發獨特標誌性包邊設計，此工藝可運用於未來旗下作品注入香奈兒身分和印記。這款帶有切邊的包邊技術別具圖騰效果，並融合了祖母綠形切割形狀的不同角度，呼應瓶蓋結構。珠寶創意工作室為了讓創意更進一步，運用了標誌性技術特徵， 金屬台座被球形元素結構取代，讓人聯想起一滴滴的香水。精巧的圓珠圓潤的質感，在系列各作品結構中被加以想像運用。

2.祖母綠形扣環：

祖母綠形扣環的設計與N°5香水瓶蓋相互呼應，出現於此系列數個珠寶套組之中。此按扣設計使開合作品更簡單方便也是N°5系列作品中標誌性元素之一。

3.花卉的立體感：

在花卉篇章中，主要挑戰在於工藝技術上演繹用以製作香水的花卉，在不失珠寶創意工作室所構思花卉的積體量感下，運用蠟像雕刻方式，更好掌握其立體感且同時保有作品的輕盈度，這種工藝手法類似運用於動物主題作品的製作技術。

CHANEL 為致敬CHANEL No.5 香水誕生100周年，在今年特意推出「N°5頂級珠寶系列」。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：香奈兒頂級珠寶彷彿瑪麗蓮夢露「穿在身上的香奈兒No.5」】