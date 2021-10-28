奇洛李維斯豪送黑水鬼、Harley電單車　幕後人員收過最大禮過千萬

近日談到勞力士，就知道與奇洛李維斯有關係，原因是K先生豪氣地送了四枚定制的Rolex Submariner（黑水鬼）予電影《John Wick 4》的特技替身演員，不過大家都不會說他土豪，因為他助人為樂、為人慷慨是公認的無死角男神。

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事緣早前奇洛李維斯被拍到到訪巴黎一家Rolex專門店，原來他定制了五枚Rolex Submariner Date，其中四枚在背面刻上「THE JOHN WICK FIVE」、「THANK YOU、對方名字、JW 4、2021」，前者相信代表特別定制的五枚，而JW 4就是電影名字。

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其實奇洛李維斯贈禮予電影同事已非首次，早在拍攝《The Matrix》之後，因為票房大收他向每位特技替身演員送上一部Harley Davidson。而且贈禮還不夠，奇洛李維斯曾是最高片酬的演員之一，據說在《The Matrix》第二部的片酬已達3,000萬美元（雖然今天的荷里活一線巨星已遠超這個價），而且因為票房反映相當好所以當時片商願意為他再加片酬以及分紅，可是他卻將之婉拒，而是提議分給幕後的特別效果和服裝設計組成員，最後第二部和第三部的分紅竟然達到7,500萬美元以上。

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除此之外，人所共知K先生除了低調之外亦相當勤力和盡責，《The Matrix》三部曲中有著無數經典又危險的武打情節，他很多都親身上陣，同時不少動作演員與他自己都因工受傷，甚至因而患上椎間盤脫出，可是施手術之後他竟然繼續上陣，可見他一直都對電影的替身與幕後成員愛護有加，而且這份關心是身體力行的。此外，《The Matrix》中其中一位幕後工作人員有財政困難而被他知道了，其後私下掏荷包借出兩萬美元作救急之用。還有的是，由於他的妹妹曾因為患上白血病而不幸離世，最後他在《The Matrix》賺取的片酬有七成捐贈給白血病機構。

Rolex Submariner Date （圖片來源：Rolex）

最後再說說K先生所贈送的黑水鬼，黑水鬼有分「有Date」與「No Date／盲Sub」，他送贈的是更具價值的前者，是去年推出的126610LN新款式，定價為71,300港元，當然無可能以官方定價購得，今年的炒價已經去到近倍約13萬。勞力士水鬼家族當中最多人談論的就是綠水鬼和黑水鬼，前者因為有著品牌的官方綠色所以比後者價更高、更渴市，而事實上推出比例上十枚黑水鬼中才有一枚綠水鬼，就更顯得物以罕為貴，不過黑水鬼亦都是近乎不會有現貨的程度，但說到底，收到禮物的替身演員們相信會是喜歡K先生本人多過禮物吧。