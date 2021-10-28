2022卡塔爾世界盃場館完工　設計竟是中東人人佩戴的帽子？

每逢發生國際性盛事例如世博、奧運、世界盃等等，主辦的國家的設計特色都會傾巢而出，下屆2022世界盃也不例外。

圖片來源：Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy

下一屆世界盃於2022年舉行，舉辦國是阿拉伯國家卡塔爾，也是阿拉伯國家中首個舉辦該比賽的國家，非常值得期待。今次世界盃的舉辦場地Al Thumama體育館亦都是新建的場館，由卡塔爾建築師Ibrahim M Jaidah主理，預計可以容納到40,000人，現在已經完工，大家可以目睹它的誕生以及非常有特色的外觀設計。

圖片來源：Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy

場館看起來就像是「Gahfiya」，它是中東地區的人民所佩戴的傳統編織頭帽，建築師稱他小時候也一直戴著，但卻沒有對它有很深厚的研究，藉著今次機會才真正了解到它不同款式設計上的形狀和深度。他說得上是對帽子深深著了迷，常常會在晚上起來研究它的圖案，而這些圖案最後就成為了場館的穿孔設計。

圖片來源：Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy

建築師希望這個設計可以反映出卡塔爾這個國家的現代和傳統特色，最大的難處是要將設計變成現代性，但又不想從傳統中剝離出來，比起創造出劃時代的設計，他更想保護當地的傳統與遺產，再透過體育盛事傳播到全世界。最後的完成品備受讚譽，也許因為如帽子一樣白色的外觀加上透光的特性而被稱為「沙漠中的鑽石」。

圖片來源：Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy

在阿拉伯地區舉行世界性大事，其中要克服的難處又有高溫的問題，畢竟並不是來自全世界的客人都適應沙漠的嚴酷天氣。所以這一個場館在降溫方面做得很足夠，包括在場館上方天篷提供遮蔭，應用到Gahfiya帽子的特性就做到這一點，另一方面安裝了太陽能風扇冷卻空氣再吹到球場側及看台上。最後，在世界盃舉行完畢之後，場館上層看台約20,000個座位將會被拆除，取而代之的是一間擁有60間客房的新酒店，客房會直接面向球場，對於球迷而言會是一個不錯的景觀吧！