疫情催生出的智能戒指Oura　去年爆紅只售300美元如何預防疾病？

2020年是新冠疫情最嚴重的時刻，同時亦是科技文明突破的一年。2020年是火星和地球距離最短的火星年，各國爭相發射火星探測器；另一邊廂SpaceX創造了首次民營企業進入太空的歷史；亦由於疫情嚴重，全球進行疫苗競賽，170多個候選疫苗登記臨床試驗，與此同時通訊軟件Zoom亦因為疫情而爆紅⋯⋯NBA於去年復賽，由於傳出協會購入2,000枚智能監測戒指以準備復賽，所以生產戒指的企業「Oura」亦一度成為熱話。

圖片來源：Oura

穿戴式智能設備已非新鮮事，例如智能手錶與智能眼鏡相信大家早已有所留意，不過智能戒指還仍未是大眾普及的產品，隨著Oura於去年的火熱，在十月尾終於釋出最新的第三代產品「Oura Ring Generation 3」，功能、設計都有所提升。來自芬蘭的Oura爆紅的原因的確與NBA離不開關係，而且能夠監測身體狀況、預防疾病，還只需要299美元一枚，恍如是疫症時期的一道曙光，雖然未能落實全員佩戴的計劃，NBA毅然花下600,000美元可見得其信任。不過據悉兩位傳奇球員Manu Ginobili和Shaquille O'Neal原來竟是Oura的投資者，此舉也有部分原因是出於他們倆的影響力。不過除了NBA之外，其他同樣重量級的運動用戶亦包括有紅牛車隊、UFC、NASCAR等。

圖片來源：Oura

雖然未有足夠的數據來證實Oura戒指對新冠肺炎的檢測效用，不過多間知名學院如哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院等都已研究其有效性與潛力，主要是監測著四個關鍵數字：溫度、呼吸頻率、心率和心率變異性，再從中計算出風險評分，一些用戶指出有助幫助檢測流感的早期跡象，同理之下對於新冠肺炎的潛在發病症狀亦有作用。對於一些NBA球員而言佩戴戒指是為了追踪自己的睡眠模式，以調整更佳的作賽水準，其實也是戒指的設計初衷之一。

可以預測經期可算是女性的可靠小幫手（圖片來源：Oura）

剛剛在10月27日發布的第三代功能上涵蓋得更廣泛，基本的功能如包括計步、運動和睡眠監測，以至是路線、距離、配速、運動心率、血氧監測、以及用來衡量足夠休息的恢復性心率，更進一步以數據支援運動人士。相比起前一代只有睡眠監測，現在卻加入了24小時心率測量功能而且其精準度達到99.6%。另外亦有24小時體溫檢測功能，對於掌控疫情更為重要，而且可以作出30天前的經期預測，並在6天前通知，對於女性而言可謂是一個可靠的小幫手。

圖片來源：Oura

至於外觀方面，簡約的設計配以銀、灰、黑、金四色，外圍由親生物金屬鈦合金製成，重量落在4到6克之間，還有100米防水性能，電池續航力達到4至7天，充電則可在20至80分鐘之間完成，都是因應尺寸大小而定，可以連接Apple Health和Google Fit。銀、灰款式定價為299美元，至於黑、金則為399美元，現已接受預訂於11月中發貨。