最年輕億萬富豪SBF列入全球、香港富豪榜　視財富為奉獻的工作狂

正所謂後生可畏,現今世代富豪榜上不只讓經驗老到的人士專美,最近以「元宇宙」成為熱話的Mark Zuckerberg就相當年輕,最新發布的福布斯美國400富豪榜(Forbes 400)中,就連前美國總統Donald Trump都跌出400名,可是當中最年輕的富豪只有29歲,Sam Bankman-Fried(下簡稱SBF)排行32,亦都是2021年全球億萬富豪排行榜中排第274,由於公司之前設立在香港,所以也在4月公布的香港富豪榜上排行11,不過當時只有87億美元身家,現在僅僅過了半年已漲成265億。

今年的Forbes 400中有15名成員是40歲以下,比起往年要多,而且很多都是白手興家的,可真的振奮人心的故事,SBF亦是其中一分子,他的專業領域是加密貨幣,也是加密領域中最富有的人,花上僅僅兩年時間就累積了265億身家,順帶一提,在去年他是捐款予現任美國總統拜登最多的CEO之一,個人捐贈達到520萬美元,成為當刻的話題王。接下來就回顧一下他「短暫」的發跡史。

SBF出生於美國,他的雙親是大學法學教授,而他的成績也相當優異,在2010年進入麻省理工大學修讀物理,在大學時期他並沒有在學業上找到他的理想,反而接觸到了一個名為「80,000 Hours」的非牟利性組織而影響了他一生,主要奉行「有效利他主義」(Effective Altruism),在他演繹出來則是努力賺錢,再影響世界。然後他就發揮了自己數學方面的優勢來賺錢,在畢業之後他加入了華爾街一家著名的證券交易公司Jane Street任職交易員,直到2017年,他辭職並開立了初創公司Alameda Research這個加密貨幣交易平台,在接下來的兩年間大家都知道加密貨幣的交易如何如火如荼,而Alameda Research亦成為了加密貨幣市場上最大的流動性供應商,每天交易額達到10億美元。當中最為人所津津樂道的是2019年消化了來自Binance交易平台龐大的7,500枚Bitcoin交易,而且只在20分鐘完成。

同樣在2019年,SBF開立了第二個交易平台FTX,並且將總部設立在香港,Alameda Research與FTX雙軌並行的情況下打造了他今天的億萬財富,他的財富有一半都與FTX的FTT代幣有關,直到今年9月他就將總部移去巴哈馬,因為那裡的加密貨幣監管環境更佳。後來他亦以1.5億美元收購了加密資產管理工具Blockfolio,是該領域上第六大的收購案例。不難見到SBF的加密領域版圖正在不斷擴大和完善。

最後還要說說SBF引人入勝的「有效利他主義」信念,要幫人首先要有能力,所以SBF在工作以及賺錢的方面從來沒有怠惰過,他將賺錢視為奉獻他人的道路,是「Giving What We Can Community」的成員之一,並計劃將一生人所賺得的大部分財富捐贈出來。不過現在他並未加大自己的捐贈額,因為他認為現階段將財富繼續滾大才是最有效率的做法。他亦有一個奇怪習慣就是喜歡在辦公室過夜,因為這樣才可以不間斷地工作,而不用在每一天轉換地方時重新啟動自己的工作模式,可謂是一個工作狂人。