最年輕億萬富豪SBF列入全球、香港富豪榜　視財富為奉獻的工作狂

正所謂後生可畏，現今世代富豪榜上不只讓經驗老到的人士專美，最近以「元宇宙」成為熱話的Mark Zuckerberg就相當年輕，最新發布的福布斯美國400富豪榜（Forbes 400）中，就連前美國總統Donald Trump都跌出400名，可是當中最年輕的富豪只有29歲，Sam Bankman-Fried（下簡稱SBF）排行32，亦都是2021年全球億萬富豪排行榜中排第274，由於公司之前設立在香港，所以也在4月公布的香港富豪榜上排行11，不過當時只有87億美元身家，現在僅僅過了半年已漲成265億。

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今年的Forbes 400中有15名成員是40歲以下，比起往年要多，而且很多都是白手興家的，可真的振奮人心的故事，SBF亦是其中一分子，他的專業領域是加密貨幣，也是加密領域中最富有的人，花上僅僅兩年時間就累積了265億身家，順帶一提，在去年他是捐款予現任美國總統拜登最多的CEO之一，個人捐贈達到520萬美元，成為當刻的話題王。接下來就回顧一下他「短暫」的發跡史。

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SBF出生於美國，他的雙親是大學法學教授，而他的成績也相當優異，在2010年進入麻省理工大學修讀物理，在大學時期他並沒有在學業上找到他的理想，反而接觸到了一個名為「80,000 Hours」的非牟利性組織而影響了他一生，主要奉行「有效利他主義」（Effective Altruism），在他演繹出來則是努力賺錢，再影響世界。然後他就發揮了自己數學方面的優勢來賺錢，在畢業之後他加入了華爾街一家著名的證券交易公司Jane Street任職交易員，直到2017年，他辭職並開立了初創公司Alameda Research這個加密貨幣交易平台，在接下來的兩年間大家都知道加密貨幣的交易如何如火如荼，而Alameda Research亦成為了加密貨幣市場上最大的流動性供應商，每天交易額達到10億美元。當中最為人所津津樂道的是2019年消化了來自Binance交易平台龐大的7,500枚Bitcoin交易，而且只在20分鐘完成。

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同樣在2019年，SBF開立了第二個交易平台FTX，並且將總部設立在香港，Alameda Research與FTX雙軌並行的情況下打造了他今天的億萬財富，他的財富有一半都與FTX的FTT代幣有關，直到今年9月他就將總部移去巴哈馬，因為那裡的加密貨幣監管環境更佳。後來他亦以1.5億美元收購了加密資產管理工具Blockfolio，是該領域上第六大的收購案例。不難見到SBF的加密領域版圖正在不斷擴大和完善。

不過說到富豪怎能不提Elon Musk，目前他的資產已突破3,000億美元大關，是世界上首位達到這個數字的富豪（圖片來源：Getty Images）

最後還要說說SBF引人入勝的「有效利他主義」信念，要幫人首先要有能力，所以SBF在工作以及賺錢的方面從來沒有怠惰過，他將賺錢視為奉獻他人的道路，是「Giving What We Can Community」的成員之一，並計劃將一生人所賺得的大部分財富捐贈出來。不過現在他並未加大自己的捐贈額，因為他認為現階段將財富繼續滾大才是最有效率的做法。他亦有一個奇怪習慣就是喜歡在辦公室過夜，因為這樣才可以不間斷地工作，而不用在每一天轉換地方時重新啟動自己的工作模式，可謂是一個工作狂人。