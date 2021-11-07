名流選用丹麥頂尖手工眼鏡　奇蹟般耐用、獲獎極簡設計MoMA展出

眼睛是靈魂之窗，必須要好好保護起來，然而人生走到一個年紀，視力總會悄悄地退化，這個時候就需要到眼鏡。眼鏡日常佩戴，絕對需要兼顧功能和美學。專門研究手工製作眼鏡的品牌LINDBERG，是一個遵從北歐風格的丹麥品牌，低調的設計、極簡的外觀，又不失時尚高雅，向來有著丹麥皇室御用眼鏡品牌的美譽。

圖片來源：LINDBERG

LINDBERG的創始人說過這樣的一句話：眼鏡應該早晚戴著卻感受不到它的存在。看得出品牌的眼鏡設計以輕盈為主，而且配以無Logo的低調簡約設計，所以一直以來都深受貴族名流的青睞，被捕捉到戴上品牌眼鏡的名人多不勝數：法國總統、荷蘭首相、丹麥公主、挪威女王、韓國總統、奧運運動員、還有富豪如Bill Gates、李嘉誠等等⋯⋯而且亦獲獎無數，例如德國紅點獎、在1995年入選紐約現代藝術博物館展出。

圖片來源：LINDBERG

專利的鉸鏈設計（圖片來源：LINDBERG）

為何LINDBERG會這般深受愛戴呢？正如其他出名的丹麥設計一樣，品牌是非常之著重功能性的，其眼鏡框由建築師研究臉部結構而設計出來，卓越的工藝亦令人眼前一亮。它最為出名的要算鈦金屬鏡架，LINDBERG的創始人Poul-Jørn Lindberg最初發現了鈦的潛力，輕盈、柔韌、低過敏度、不具備腐蝕性等等眾多優點，與知名建築師Hans Dissing一起創造了世界上第一款無框鈦金屬眼鏡「AIR Titanium」，一路發展至今，已經研發出世界上最輕的鏡架，僅有1.9克。加入專利的鉸鏈設計，不需要以螺絲、鉚釘來連接，減少了修理的不便。

圖片來源：LINDBERG

Precious系列（圖片來源：LINDBERG）

眼鏡是重要的配飾，奢華又高貴的話，又有品牌的Precious系列，選用了18K金、鉑金、水牛角和鑽石等等這些自然界中最奢華的天然材料製成，提供數量極度稀有的手工打磨鏡架，用上高級配飾打造出絕對的奢華，每一副限量版鏡架都有單獨編號。Precious系列的架主要由18K金製成，真金就一定柔軟？經過工匠巧手硬化工藝，在不影響黃金韌性和力量的情況下擁有驚喜的彈性和靈活度。又正所謂真金不怕紅爐火，在上年一位荷蘭的顧客家中失火，所擁有的18K金製成鏡架竟在烈火中幸存，經過工匠修復後煥然如新，成為一時佳話。