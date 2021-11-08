【Movember】盤點鬍子明星型男　11月要留鬍子關注男士健康問題

捉緊城市脈搏，每個月都有一些城中大小事值得我們去留意，來到11月，就有一個男士要注意的活動——「Movember」，乍看這個字未必看得出一麟半爪，其實這是一個自創字，由「Moustache（鬍子）」與「November」結合出來，Movember是一個慈善活動，自從2004年在澳洲成立，旨在關注男士健康例如前列腺癌、睪丸癌等問題，至於參與者就可以在11月內留鬍子去響應活動。

男女確實有別，不同的健康問題有時會針對男性或女性而生，正如子宮頸癌是女性第四常見的癌症死因，而前列腺癌就排在男性十大癌症中第三位，也是發病率最快的男性癌症。另一方面，香港心理衞生會指出女性較易患上抑鬱症，在抑鬱症患者達七成是女性。只不過，亦有研究指出因為社會的固有價值觀加諸在男性身上，所以患有抑鬱症症狀的男性實際數字很有機會遠超報告數字，而且抑鬱症是自殺的主因，不只在香港、即使環觀全球男性的自殺數字也持續高於女性，例如在台灣就高達兩倍之多，可見男性精神問題實在值得正視，也是Movember其中一個主要關注點。Movember近年也從澳洲最初只有30人的組織逐漸變得全球化，身在香港的我們也可以身體力行去支持。

留鬍子的張國榮會否多了一分不羈？（《東邪西毒》劇照）

說過了這些沉重的事實與數字，不如就來轉換一下心情。留鬍子向來都是男士造型的一環，突顯男士氣概，配搭得宜更顯魅力，如果想一起留鬍子去參與Movember，不妨參考一下以下這些明星例子，看看他們有沒有留鬍子之間的差別。

Tom Hardy

首先筆者就很想要介紹Tom Hardy，除了最近的電影《猛毒》之外，在出演著名的電影當中如《The Dark Knight Rises》中的Bane、《Mad Max: Fury Road》中的男主角Max、《Dunkirk》中的飛行員Farrier等，他都是蒙面多過露面，埋沒了他的別具性格的面容⋯⋯

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal最著名的作品有《Brokeback Mountain》（斷背山），在《The Day After Tomorrow》（明日之後）中飾演青澀的年輕人也深入民心，不過近年的演出已經慢慢變成大叔，有趣的是他演出過比較少人討論的作品《Source Code》、今年的《The Guilty》當中，場景都是非常單一，前者困在一個車站、後者則是電話接線室，看得出小本投資，但劇情和演技足以突顯氣氛和張力。

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David Beckham

說到型男又怎少得碧咸，近十多年來他大多都以鬍子造型示人，直接來回顧一下那些年沒有鬍子的碧咸，那時候沒有鬍子更顯俊俏，不過留了鬍子之後卻增添了不少獨特性，更具性格與魅力，但除了鬍子的影響之外也有年紀與經歷所致吧。

+ 4

鬍子可以影響著輪廓，有些人留了鬍子之後判若兩人，除了改變面型之外，氣質氣場都盡然不同：

Robert Pattinson

Hugh Jackman

Leonardo DiCaprio