巴士變身移動式桑拿房　日本兵庫縣桑拿巴士Sabus特色設計

無論是否巴士迷，巴士這種如此親民的公共交通工具都會是大家的共同回憶，途經的路線每日如是，恍如脈搏一樣貫穿城市各地，如果有一天改變了路線又或是退下前線，都會令人感到一點點可惜。相信巴士如此大眾的交通工具在每個城市的使命都是一樣的，至於在日本的兵庫縣，就有一輛巴士因為準備退役，卻被人以另一個方式保留下來。

圖片來源：sabus.jp

日本人愛桑拿，是次就將巴士改造成「桑拿巴士」（Sabus），為本來就要報廢的龐然大物賦予了新的生命與使命。這個企劃是由多方合作促成的，包括大阪製造業公司、桑拿評論網Sauna Ikitai，設計方面就由設計團隊NOD及OSTR操刀，再由負責桑拿設備的Totonou安裝桑拿用具，打造成移動式桑拿房特色巴士，有夠看頭。

圖片來源：sabus.jp

雖然保持了巴士一直以來的外觀，但設計師徹底改變了內部區域的結構，其中包括保留了一些懷舊氛圍的休息空間、一個帶有木爐的桑拿房以及一個曾經是駕駛座的前台空間。由於一般的桑拿房都不會太大，所以就一輛單層巴士可以容納20人以上的空間而言，足以改造成令人感覺舒適的桑拿房。

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桑拿房部分主要以木材打造，可以找到以前屬於巴士身分的物件，例如長椅、皮革掛環，可以在桑拿時緊握著，還有一個本來的下車按鈕，現在改造成按下就會在石上噴灑水來加熱，雖然現在已經見到新設計，但仍是很難想象在焗桑拿時蒸氣騰騰的畫面。企劃有望於2022年2月完成，屆時迎來正式營運到訪兵庫縣又多了一個「景點」。