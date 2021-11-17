PLAYBOY七十年代私人飛機Big Bunny重現　奢華內裝有租借接待服務

最近PLAYBOY重新打造1970年代的私人飛機Big Bunny，配以相當奢華的內裝，結合自家品牌的多款產品，針對著藝術家、網紅、領袖與偶像的客戶群，還提供租借接待服務，未起飛已經引來話題。

1970年最初的Big Bunny噴氣式飛機（圖片來源：Big Bunny）

1970年《PLAYBOY》創辦人兼總編Hugh Hefner以550萬美元購買號稱「空中大廈」的Big Bunny，當時就以全黑設計加上兔子標誌而吸引眼球。最初是為了接送來往芝加哥與洛杉磯錄製PLAYBOY After Dark的客人，當時機內已經相當奢華，能夠在35,000英尺的高空舉辦派對，據知Cher、Frank Sinatra以及Elvis Presley等名人也曾是乘客。直至1975年，Hugh Hefner將這架標誌性的黑色客機Big Bunny轉讓至墨西哥航空公（Aeromexico）。在《PLAYBOY》上市後的PLBY集團公佈資料中顯示，宣稱用上1,200萬美元向龐巴迪公司（Bombardier Inc.）購買BD-700-1A10型號飛機，並重新打造成1970年代的外貌，準備再次推出市場。

全新打造私人飛機Big Bunny。（圖片來源：PLAYBOY）

近日PLAYBOY公佈其Big Bunny計劃，聯同International Jet Interiors公司合作，為機身內外進行改裝，不論用色與設計，也是向70年代致敬。外觀上用回其閃亮的黑色示人，機尾加上標誌性兔頭與原始N950PB註冊號為亮點。機艙用上鱷魚壓紋皮革牆布，以及羊皮製的飛行員座椅，當中加上兔子標誌的橙色真皮製客人座椅，與當年的用色一致，不過換上更奢華物料打造。因為已故的Hefner喜愛烤牛肉、龍蝦和威士忌，所以在其奢華的餐飲服務上也會由此作出發點。另外其SkyTheater影院系統可欣賞PLAYBOY的藝術收藏品。其乘客區可兼作舞廳，擁有音響裝備外，還有著彩色照明系統，讓客人身處在飛機之上就已經是一次難忘的旅行。

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是次私人飛機Big Bunny重現，不禁讓人思考PLAYBOY的未來動向，不過從了解其輝煌的發展史中，會發現PLAYBOY不再是書刊，更是成功延伸當下市場的品牌。1953年由Hugh Hefner在美國創立的男性成人雜誌《PLAYBOY》，每月內容除了女性艷照之外，還包括時裝、飲食、體育、消費等領域，當中更有短篇故事、名人專訪至新聞時事評論。第1期的封面及中間拉頁女郎就是瑪麗蓮夢露，當時售價為50美分，在2002年，全新的創版號就價值約為5,000美元。經過多年的發展，《PLAYBOY》亦不只是一本成人刊物，更是以「品味高尚」與「樂而不淫」作號召，開拓出高品味的消費主義，在全球30多個國家出版當地版本的《PLAYBOY》，更擴展至時尚品牌、性用品、健康用品、電視與電影等業務。

近年PLAYBOY已經將品牌擴展至藝術層面，2019年在紐約舉辦The Art of Sexuality Event 。（圖片來源：getty）

2011年時，Hugh Hefner與私募股權公司Rizvi Traverse Management合作下，用上2.07億美元的價格私有化，其後以個人公司形式經營。由於後來網絡發達，充斥各類免費成人資訊，大大打擊《PLAYBOY》，所以在2016年由18禁改為13禁，並不再刊登全裸照片。到2020年，始終抵不住紙媒的式微，宣佈紙質版雜誌停止出版。不過到2021年，花花公子企業公司（Playboy Enterprises Inc.）透過收購Mountain Crest Acquisition Corp公司，交易估值為3.81億美元（約合29.5億港元），完成業務合併並上市，股票代碼為「PLBY」。成功將其兔子標誌發展多元化，與眾多產品產生協同效應，由避孕套、情趣玩具至女性內衣、街頭衣物與手袋，甚至將過往的封面與照片移植至NFT（Non-Fungible Token）藝術品層面，已然成為時尚、高端市場的一分子。