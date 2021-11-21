日本古文化發源地島根　豪華露營浪漫燈籠帳篷享用大自然與星空

假若在可見的未來，大家終於可以去旅行了，久違的渡假心情，不知道大家最想去的地方是哪兒？相信位置方便同時又是港人最愛的日本很可能是首選吧。然而大家真的會馬上就起程出發嗎？先不說機票有機會升價不少，人山人海也未必是大家願意見到的景象。那麼今次就跟大家介紹一個雖然位於日本，但是非常之有歷史韻味，而且相比起東京、大阪、九州這些著名的旅遊熱點會比較舒適宜人吧。

圖片來源：www.kazeno-kuni.com

島根縣位置

日本有著眾多旅遊熱點，島根縣未必人人到過，然而它卻是一個有著悠久的歷史的地方，如果閣下是日本文化、特別是古文化的愛好者，島根會是一個不錯的選擇，因為這裡是日本古文化的發源地之一，其轄區範圍如出雲國、石見國、隱岐國都是三個舊令制國。位於「山陰地方」，即是本州西部面向日本海一側的地區，因為多山的地形所以這裡人口密度低，相對的發展程度沒有一般大城市高，卻因此而保留了原汁原味的歷史味道。

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難得來到秘境，想以非一般的旅程來度過假期的話，可以試試豪華露營「Glamping」。之前已經跟大家介紹過日本不少豪華露營區可以體驗豪華的山系生活與活動。今次這裡更是山陰地方首間帶有溫泉的豪華露營設施「溫泉度假村風之國」，可以一邊享受山陰地方的美食一邊感受大自然，還可以在美肌的溫泉中度過悠閒的時光。

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佔地約33公頃的廣闊場地可以飽覽美麗的山地景觀，露營區建造在海拔230米的小山丘之上，吸引每一口都是清新的空氣，露營區自2019年開設，在針葉林林立的森林中設置了2種類型共5個露營帳篷，除了2個半圓形的圓頂帳篷，最具特色的還有3個漂浮在空中的「球形帳篷」，在日本實屬罕見，到了晚上帳篷還可以被點亮，營造出一個夢幻般的空間，遠看就像是漂浮在空中的燈籠。此外，所有帳篷都可以讓寵物狗同住。

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野營美食是必備元素，這裡可以在大自然包圍之下享用戶外美食，冬季限定有火鍋，其他時節都會用上大量石見國的食材，必定要試的有時令煲仔飯，原來石見最出名是「石見燒」陶瓷，在菜單中都會用到石見燒餐具。最後還要體驗冬天周六限定的篝火活動，在篝火旁取暖享用熱飲欣賞星空，瞬間令人心曠神怡，享受忙裡偷閒的旅行的意義。

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