【Leica M卡口】Cosina復古系列　福倫達新一代21mm F3.5鏡頭

福倫達是自相機尚未發明的18世紀時代起便相當著名的德國光學廠，雖然後來倒閉而由日本光學公司Cosina接手，但仍然出產多支具高質素表現力的Leica M卡口銘鏡，而為不少攝影用家鍾愛。

圖片來源：cosina.co.jp

Cosina最近在其「復古系列」下為Lecia M卡口鏡頭發布新一代非球面超廣角鏡頭：COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5 Aspherial Type II鏡頭，外型走復古風，模仿上世紀50、70年代兩個不同的復古造型。

左起：COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5 Aspherial Type I 、Type II 銀色鍍鉻、Type II 黑色水晶漆 (圖片來源：cosina.co.jp)

這個品牌近年積極打造能與現代攝影設備相匹配，而又具復古感的鏡頭。

在上半年發布Voigtlander ULTRON Vintage Line 28mm f/2 Aspherical VM的時候，Cosina已提供了Type I、Type II兩個不同復古版本，其中Type I型是向上世紀50年代鏡頭致敬，鏡筒表面是堅硬的銀色鍍鉻與黑色噴漆，對焦環上加上了對焦桿，Type II則是向上世紀70年代鏡頭致敬，同時有銀色鍍鉻與黑色水晶漆兩個版本，對焦環上設有月牙扳手。這次VoigtlanderCOLOR-SKOPAR Vintage Line Aspherical 21mm F3.5的兩個復古版本正是沿襲前者設定，由於外殼材質差異關係，重量有著明顯差異，Type I重量達180g，Type II重量為220g。

圖片來源：cosina.co.jp

Cosina自2019 年起已推出Type I版21mm F3.5，兩種新的Type II 設計將會於2021年12月上市。新的Type II 版本具有聚焦旋鈕，更類似於現代第一款用於測距儀相機的Leica M卡口鏡頭，由於鏡頭旋鈕緊貼攝影師的手指，因此握持和對焦更加直觀。雖然最初的Type I設計在當時已有此考慮，但新的Type II設計可能更適合實際使用。

鏡頭拍攝作品（圖片來源：cosina.co.jp）

該公司表示，這次為了鏡頭質素而作出讓步，降低鏡頭最大光圈值，確保鏡頭在緊湊鏡身設計同時又保持高解像力，可分別適用於數碼及菲林相機上。

鏡頭拍攝作品（圖片來源：cosina.co.jp）

21mm f/3.5 由由9片8组鏡片组成，非球面鏡片、異常低色散鏡片各有一片；10片光圈葉片設計，可提供 f/3.5 至 f/22 的光圈範圍。鏡頭與Leica M卡口測距儀聯動，近距離對焦距離為0.5 米。前置濾鏡螺紋尺寸為39mm，鏡頭視角為91度，建議零售價為95,000日元（約6,500港幣）。