KAWS起訴商品網站出售假冒作品　追討8,000萬元允全數捐做慈善

上星期15日因涉及侵權訴訟而叫停的新加坡大型吹氣公仔展覽「KAWS:HOLIDAY」，涉及非牟利藝術組織The Ryan Foundation Limited控告香港廣告公司AllRightsReserved（ARR）侵權，幾天後的18日，美國紐約又展開另一單有關KAWS的侵權訴訟，這次是KAWS本人，控告幾間藝術品銷售網站，稱這些網站售賣假目他作品的贗品。

KAWS產品。(資料圖片)

遭KAWS控告的網站為Homeless Penthouse及與其有業務關係的幾間實體公司，它們主打銷售奢侈品和藝術品網站，當中包括印有村上隆標誌性圖案的杯子及印有Chanel標誌的浴墊，更包括聲稱KAWS名下一系列作品，價格從100美元到3,500美元不等（約800至28,000港元）。

該訴訟指Homeless Penthouse和其他企業「故意、惡意、故意和／或魯莽地繼續複製、複製和準備KAWS的衍生作品」，訛稱旗下所售一系列雕塑、地毯和玩具為KAWS所製，截至十月中旬被控告單位發售160件假冒KAWS的贗品，侵犯了原訴人的商標和作品版權，亦造成不正當競爭。KAWS正在尋求總計1,000 萬美元（約8,000萬港元）的懲罰性賠償，以及高達數百萬美元的版權侵權法定罰款，並承諾將案件中任何金錢收益捐贈給位於紐約的無家可歸者組織。

2019年「KAWS：HOLIDAY」全球巡迴展，其中一站大型COMPANION充氣公仔於維港展出。(資料圖片）

他在聲明中補充說：「偽造的複製品不同於受流行文化啟發的原創藝術品。每個收藏家都應該對他們擁有的作品的真實性充滿信心，在（他們）多年來欺騙了我在世界各地的收藏家後，我正在採取行動制止這些非法行為。」

2019年「KAWS：HOLIDAY」香港展，COMPANION在青衣出發。(資料圖片）

潮流教父作品屢創天價拍賣紀錄

KAWS本名Brian Donnelly，是美國當代著名藝術家、雕塑家和潮流教父，由90年代初期開始創作自己的街頭藝術，以惡搞路邊的CK和DKNY的海報塗上自己的招牌「X X」圖案而大受歡迎，並因此開始走紅。

2020年KAWS以AR擴增實景取代實體展出， 把 12 隻 AR 雕塑「放到」全球 12 個地標，當中包括香港中環摩天輪。(KAWS／Acute Art 圖片）

90年代他和日本玩具公司MEDICOM TOY合作，創造多個經典公仔包括Companion系列和 Bendy系列；他亦多次惡搞或二創Simpsons、Mickey Mouse、Smurfs等知名美國動畫，讓他的畫作成為各大畫廊爭相展出的寵兒，他設計的大型公仔雕塑亦於各國地標性展出，令世人對於街頭文化以及流行藝術產生了重視。他的作品亦成為拍賣市場常客，2019年便曾在香港舉行的拍賣會中，以大約1.1億港元的價格賣出了Kaws 2005年的知名畫作「The KAWS Album」。