蘇富比上拍張家朗花劍及一眾奧運運動員藏品、極具收藏價值藝術品

還記得在今年東京奧運，香港代表隊既嬴得六面獎牌亦有破紀錄之佳績誕生，相信大家都在當刻一同見證歷史，作為本地破天荒的一次足以振奮人心，特別是張家朗一舉成為傳奇，如果有機會可以收藏到陪伴張家朗練習、出戰、創造歷史的最貼身裝備，同時幫助到本地學生和運動員開創夢想，想必也是不少人渴望成就的事吧。

花劍與照片，張家朗簽名版（估價：10萬至15萬港元）（圖片來源：蘇富比）

適逢今個奧運年仍未完結，蘇富比宣佈與HomeArt聯手，並得到港協暨奧委會及香港奧林匹克之友的支持下，於即將到來的12月舉辦「奧夢成真」慈善拍賣。於12月22日將會上拍逾30件拍品，當中就有是次活動大使張家朗之簽名花劍和照片以及江旻憓的親筆畫作，收藏價值極高。是次的拍賣收益將會惠及港協暨奧委會「奧夢成真計劃」，目的在於支持本地基層學生、退役和已計劃退役運動員透過運動共同開創夢想。

乒乓球拍，杜凱琹，蘇慧音，李皓晴，李靜與高禮澤簽名版與照片，杜凱琹，蘇慧音與李皓晴簽名版（估價：4萬至6萬港元）（圖片來源：蘇富比）

是次拍賣一部分來自運動員慷慨捐贈，例如杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、李靜與高禮澤簽名版乒乓球拍及照片，李慧詩簽名版自由車手套、金牌得主全紅蟬及其他主將簽名版的中國奧運跳水隊T恤等，除此之外亦有大量藝術作品。可能大家會疑惑，藝術作品與體育的關係何在？除了作品本身創作的主題與體育運動相關，其實體育與藝術的本質上都有不少共通點，例如運動員或藝術家並非主流職業，在生涯中往往要克服比一般人多的困難，亦是一個不斷挑戰自己的過程，力求臻善，表現出強健的生命力和動力，以及不斷磨練自我的毅力。

Peter McDonald《擊劍》（估價：16萬至26萬港元）（圖片來源：蘇富比）

上拍的藝術品當中有來自Peter McDonald、Damien Hirst、村上隆、奈良美智、曾梵志、Simon Birch、麥影彤二、張子軒等當代藝術傑作，當中尤以Peter McDonald的作品比較注目，9幅水粉塑膠彩系列作品以香港奧運佳績為靈感創作，以香港運動員參賽及獲獎之項目為題如劍擊、游泳、乒乓球、場地單車及柔道，有捕捉頒獎台的感動畫面，亦有在比賽場地中展現的張力與活力。除此之外亦有其他矚目拍品如曾梵志的《無題》、愛酒之人定必留意的法國名酒Petrus 1970、Allen Jones的《藍色體操運動員》以及一座Jacob & Co限量鍍金黃銅配寶石流金歲月沙漏座鐘等，皆是難得一見的拍品，而且以「奧夢成真」之慈善用途實在意義重大。