台慶四女演員佩戴同一品牌鑽飾　黃智雯最貴270萬何依婷低調30萬

早前舉行了TVB 55週年的台慶，不論大家有沒有收看，但總會在社交平台上看到眾多女藝人的美艷照片吧。不少目光會落在近來多人討論的《十月初五的月光》一劇中一人分飾三角的何依婷，她在當天所佩戴的珠寶原來總值約30萬港元，算是非常低調，然後再發現，包括何依婷在內有4名女演員都是佩戴同一個牌子的珠寶，當中最高的價值一套竟高達270萬。

何依婷（圖片來源：HOF）

Hearts On Fire（HOF）這個專門做鑽石的品牌大家認識嗎？自1996年起品牌就一直以精準的鑽石車工見稱，有著「全世界車工最完美的鑽石」的讚譽。Hearts On Fire屬於周大福集團成員之一，所選用的鑽石都源自最純淨剔透和以盡責方式採購的鑽石原材料，它在全球超過26個國家有800個銷售點，而最熟悉HOF的人士，很多都是準新娘，因為HOF的婚戒實在著名。

以高於行業10倍的標準人手打磨，每顆美鑽都能呈現完美的八心八箭圖案（圖片來源：HOF）

回看HOF的歷史，創辦人Glenn Rothman本是鑽石批發商，在一次機會發現了一顆號稱「最完美車工」的鑽石之後大受感動，於是將其註冊並命名為Hearts On Fire，自此以後HOF的品牌方向就奠定在車工之上。然而談及鑽石，坊間很多時會著重於重量，也就是多少「卡」，原則上鑽石愈大當然愈好，但就是否代表愈美？要突顯出鑽石之美，散發閃耀光芒的重點卻落在車工之上。HOF強調每顆美鑽都能呈現完美的八心八箭圖案，最能夠綻放出震懾心弦的璀璨光芒，加上有著愛神之箭的象徵，也就成為了熱門的婚戒之選。

黃智雯（圖片來源：HOF）

在應屆台慶之上，佩戴Hearts On Fire鑽石珠寶的女演員包括有黃智雯、麥美恩、劉佩玥與何依婷，特別以黃智雯身上的一套四件鑽飾總值約270萬港元最為珍貴，包括Illa Midnight鑽石項鏈（2,340,000港元）、Lorelei Chandelier鑽石耳環（195,000港元）、Lorelei Double Linke Wave鑽石戒指（100,700港元）以及TW Beloved 鑽石戒指（59,500港元）。

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