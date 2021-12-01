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蘋果高層為何叛變至Tesla？造車奇才Doug Field你要知道的4件事

/ 撰文 GQ Taiwan
/ 2021.12.01
不久前，汽車產業帶來了一項重磅的人事變更，原為蘋果汽車部門工程總長的 Doug Field ，經過福特（Ford）官方正式發佈後，除了跳槽福特擔任技術部門首席外，上方更只需針對福特 CEO Jim Farley 報導工作進度；而受此重責大任的 Doug Field ，將全權引導福特未來汽車科技的智能、娛樂及安全輔助走向。
（By GQ Taiwan）

看到這裡的朋友或許覺得好奇，這看來不過是一項簡單的企業挖角，何需花費一大篇文章來介紹此號人物，但各位可有所不知， Doug Field 可說再汽車產業佔有一席之地，除了擔任蘋果汽車部分高階主管外，更曾受過電動車龍頭特斯拉的看重而效力，可說是在掌握未來汽車動態發展的領頭羊一點也不爲過。

1. Doug Field 是何方神聖？

畢業於麻省理工學院的 Doug Field ，擁有機械工程碩士學位，其實與其說是跳槽福特，倒不如說是回娘家，而面對前東家蘋果的 Doug Field 亦是二進二出，這種進進出出的戲法對於 Doug Field 來說可說相當熟悉，換句話說，Doug Field 並非天生就擁有任意跳槽的運氣，而是對於各界車廠來說， Doug Field 絕對是難得一見的奇才。

早在1987年，Doug Field早在福特中擔任要職，隨後多年後便來到蘋果負責MAC的設計工作，2013年首次離開蘋果前往特斯拉（Tesla）展現他的工程設計天賦，短短一年時間中，他快速地升職為集團中唯一以工程為背景的技術副總裁，而如今各位在路上常看見的Model 3，便是他在特斯拉一手拉拔的企劃案之一。

2.馬斯克曾讚譽：「真正頂尖的天才」

儘管 Doug Field 在各家車廠間來來去去，他在那些大老闆眼中火熱程度絕對超乎你我想像，更別提一直身處核心角色的 Doug Field 來說，即便福特、蘋果及特斯拉對他可說又愛又恨，卻很難忽略他的高人一等的工程及整合天賦，特斯拉 CEO 馬斯克更曾經對他讚譽有加，將他視為世界最有才華的工程師之一，福特 CEO Jim Farley 更表明 Doug Field ，是最值得令人尊敬的產品設計先驅，更是現今汽車產業能走到此步的一大推手。

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3. 為何離開蘋果？跟「泰坦計畫」有關？

其實 Doug Field 會離開蘋果，算是為同業間丟下了一顆震撼彈，畢竟為蘋果效命多年的 Doug Field ，企業形象及風格都相當符合他的需求，而身為蘋果人的他為何拋下蘋果而去，這點一直都有多方說法，而內部有一個名為泰坦計畫（Project Titan）的汽車研發案，或許是造就他離去的最大關鍵。

蘋果的泰坦計畫可說是一波三折，自 2014 年開始，蘋果想要打造出專屬自己的 Apple Car ，而且預計硬體設計及軟體規劃一率自行通吃，雖說如此，但畢竟並非以造車為主業的蘋果，幾年下來風聲大雨點小的風聲不斷，甚至外界傳有泰坦計畫已死的傳聞，主導泰坦計畫的負責人前後更是走了四位，或許是內部高層對於這家計劃的擔憂，在 Doug Field 主導期間找來了旗下穿戴產品的負責人 Kevin Lynch 共同掌旗，俗話說，一山不容二虎的尷尬下， Doug Field 是否因此離開泰坦要職，恐怕也只有他本人才知道了。

4. Model 3成為封神之作

很明顯的，Tesla Model 3 絕對能列入在 Doug Field 履歷中的一大利器，Model 3 的成功更為他奠定了爆炸性的正面形象，由 Doug Field 的加入就猶如如虎添翼那樣輕鬆快活，福特除了將他請回娘家外，多年出走的他則累積了相當豐富的軟硬實力，十多年的開發經歷更讓他這次回歸福特後，擁有更多的掌控大權及號召力，除了空降特別部門副總裁外，更成為福特最高先進技術及 AI 首席，所有攸關軟體的項目，都能與 Doug Field 沾得上邊，像是主被動車輛安全控制及平台搭建等等⋯⋯而目前進行中的 F-150 Lightning 電動皮卡（Pickup Truck），就是 Doug Field 踏入福特門檻的首要標的。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：蘋果高層為何叛變至特斯拉？被馬斯克譽為「造車奇才」的Doug Field到底是誰？關於Doug Field４件你該知道的事】

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