貝索斯斥5億美金打造海上城堡　最奢華遊艇Flying Fox帆船將面世

據傳，一家荷蘭造船廠正在建造亞馬遜創辦人的秘密城堡，比任何豪宅都來的壯觀奢華，況且還是在海上航行 文：Shivani Vora、Bakery Kung和Jimmy Mo（GQ Taiwan）

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）七月才搭乘其Blue Origin太空船，成功進入太空並安全返回，但是這還不夠。據報導，Jeff Bezos在2018年委託Oceanco建造超級遊艇「飛天狐狸（Flying Fox）」特殊訂製款，似乎越來越接近完工交貨了，這是一架艘適合全球第二大富豪的精美玩具，據報導它耗資5億美元，而且打破了一項又一項的世界紀錄。

超級遊艇飛天狐狸（Flying Fox）的出廠照。（Source：Tom van Oossanen、SuperYacht Times）

這艘訂製的「Flying Fox」遊艇帆船，目前代號是Y721 ，荷蘭建造商Oceanco在2020年時完成第一艘「Flying Fox」後，開始接受特殊訂製款服務，而據報導Bezos的大玩具上週在荷蘭西部小鎮Zwijndrecht的一家造船廠被發現。據報導，它正前往荷蘭的另一個小鎮Alblasserdam最後的裝修。Y721長417英呎，是荷蘭建造的最長的船隻，而且與目前那艘不一樣的是，將配備桅杆，也就是不靠動力時可以張帆運轉的全世界最大帆船（目前尚未釋出裝上船帆的3D模型圖 ）。特點包括黑色船殼、經典形狀、三個大甲板和三個桅杆。

Camper & Nicholsons的豪華遊艇銷售經紀人Fernando Nicholson表示，Y721將憑藉其設計和創新徹底改變遊艇世界。「它是一艘前所未有的奢華又張揚的船隻，未來將成為所有超級遊艇的全新標準」，Nicholson表示，「在它的許多配備與功能因為更普遍化而降低成本前，只有擁有像Bezos那種財富才可能負擔得起售價與維護成本。」

貝索斯訂製價值5億的「Flying Fox」遊艇，不僅外形壯觀，內部設計及設施都極盡奢華。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這艘超級遊艇以 Oceanco 著名的遊艇Black Pearl為藍本，該公司網站宣稱，「飛天狐狸是世界上最大、最環保的的帆船之一。它甚至可以在不燃燒一公升石化燃料的情況下穿越大西洋。」 Y721將在Alblasserdam進行裝修後穿過海路，預計將於明年某個時候揚帆四海。

然而，這只是Bezos的兩艘新船之一：他還委託造船商Damen Yachts建造了一艘名為YS 7512的影子船 （Shadow Vessel，專門支援主船載運員工、備料及其他必須設備 ）。這艘支援船長246英尺，可容納45名額外的船員和客人。它還設有直升機停機坪和會議空間，並為Bezos無數的水上玩具提供大量儲存空間，其中包括潛水和浮潛裝備、噴氣式滑雪板和滑水板、組裝式滑水道和人工衝浪機。Nicholson說，影子船在超級遊艇行業是一個日益增長的現象，也是他們的主人想要準備好的另一種玩具。「現在有越來越多的超級富豪購買遊艇時額外訂製影子船，它們幾乎已成必需品。」Nicholson表示。

飛天狐狸不僅外面看起來壯觀，室內設計也絕對讓人無法小覷，儘管船隻那麼巨大，但建築師Espen Øino沒有把它搞得金碧輝煌班炫耀，而是展現了優雅而時尚的空間品味。它具有11個套房，每間可以供兩人入住。所有套房都具有享受私人海景的露台。主套房佔據了整個頂層甲板，面積為30平方米（約10坪）。室內設計由Mark Berryman Design主導，具有極豪華的現代風格，使用木材的暖色調使空間看起來舒適。除了上面提到的設施外，還有夜總會、健身房、桑拿浴室和水上運動設備。據估計，當船滿載時，至少需要55位員工來滿足賓客生活、休憩與飲食的需求，這才真的不是資產幾億的富豪可以負擔得起的。

毫無疑問，到2022年時全世界八卦媒體勢追蹤Bezos以極度氣派又奢華的方式在公海航行。畢竟，當你是世界上前幾富有，又希望得到無盡的關注時，這無疑是最好的方式吧。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：世界第二富豪的「海上秘密城堡」！走進Jeff Bezos的最新超級遊艇「Flying Fox」，配件甚至還有直升機！】